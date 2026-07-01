中共頒「七一勳章」給90歲老兵 曾2次參與擊落美軍U-2機

今日（1日）是中國共產黨成立105周年，中共當日在北京人民大會堂舉行慶祝大會並頒授「七一勳章」。陸媒報導，今年共有8人獲此榮譽，當中一名90歲安徽退役軍人王於昌引起各界關注。中共空軍稱，他早年擔任導彈組裝人員，改進導彈加注與裝配技術，將操作時間由2小時縮短至5分鐘，並隨部隊參與「近快戰法」，2次擊落U-2偵察機，其中一次為1964年7月福建漳州任務，並因此獲一等功及毛澤東接見。

中共空軍政治工作宣傳文化中心微信公眾號「人民空軍」1日指出，中共中央總書記習近平7月1日在人民大會堂為王於昌佩戴「七一勳章」。報導指，王於昌早年在地空導彈部隊從事導彈燃料加注及裝配保障等技術工作，參與改進導彈加注與裝配流程，將原本約2小時作業時間縮短至5分鐘。

王於昌曾參與地空導彈部隊作戰保障任務，在上世紀60年代參與對美製U-2高空偵察機的防空作戰，其所在部隊曾2次擊落U-2偵察機，包括1963年11月及1964年7月的行動，並在「近快戰法」作戰方式中發揮保障作用。他於1964年因功榮立個人一等功，同年曾受到毛澤東等黨和國家領導人接見。

報導指，當時U-2高空偵察機頻繁侵入大陸上空執行軍事偵察，可在2萬多公尺高空飛行，且配有電子干擾設備。星島頭條指出，當時中共戰機及高射炮均無法有效攔截，地對空導彈成為主要反制手段。

王於昌1973年退役返鄉後，被安置至安徽宿州市蕭縣百貨公司工作，從普通職員做到副經理，長年低調生活，同事鄰居皆不知其戰功，其事跡直到2019年獲評大陸的全國模範退役軍人後才逐步為外界所知。

公開資料顯示，1963年11月1日，U-2偵察機遭地空導彈第二營以新戰術擊落，我空軍少校飛行員葉常棣跳傘被俘；1964年7月7日，第二營於福建漳州採用「快近戰法」再度擊落U-2，我空軍少校飛行員李南屏身亡。

「七一勳章」是中共授予黨員最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，用以表彰有「傑出貢獻、道德品行高尚」的黨員，每5年頒授一次。今年共有8人獲頒該勳章，包括：馬善祥（重慶基層幹部）、王於昌（安徽退役軍人）、李連成（河南村支書）、吾哈斯．蘇來曼（新疆醫師）、吳亞琴（吉林社區工作者）、陳俊武（已故院士）、趙亞夫（江蘇農業專家）、鍾掘（中南大學教授）。

中共空軍1日透露，王於昌曾因參與地空導彈作戰任務立功，1964年曾受到毛澤東等黨和國家領導人接見，並獲個人一等功表彰。圖／取自中共空軍政治工作宣傳文化中心公眾號「人民空軍」