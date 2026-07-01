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習近平黨慶談台灣 陸委會：籲北京不設前提與我民選政府對話

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
針對習近平1日在中共黨慶的涉台談話，陸委會回應表示，習近平談話基本上是「舊調重彈」。聯合報系資料照
針對習近平1日在中共黨慶的涉台談話，陸委會回應表示，習近平談話基本上是「舊調重彈」。聯合報系資料照

中共今（1）日上午10時在北京人民大會堂舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，中共中央總書記習近平談及台灣問題時，重申堅持一中原則和九二共識，並稱要堅決打擊台獨分裂勢力、推進祖國統一。對此，陸委會表示，習近平談話基本上「舊調重彈」，呼籲北京務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府對話解決分歧。

針對習近平涉台談話，本報記者詢問陸委會看法。陸委會下午以書面資料回應表示，「我們注意到習近平重申中共對台既定政策立場，基本上舊調重彈。政府依然呼籲北京當局應務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府透過對話解決分歧，維護台海和平穩定。」

習近平今早在大會上提及台灣問題時表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中共黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。他指要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

習近平 陸委會 北京

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