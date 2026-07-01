習近平黨慶談台灣 陸委會：籲北京不設前提與我民選政府對話
中共今（1）日上午10時在北京人民大會堂舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，中共中央總書記習近平談及台灣問題時，重申堅持一中原則和九二共識，並稱要堅決打擊台獨分裂勢力、推進祖國統一。對此，陸委會表示，習近平談話基本上「舊調重彈」，呼籲北京務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府對話解決分歧。
針對習近平涉台談話，本報記者詢問陸委會看法。陸委會下午以書面資料回應表示，「我們注意到習近平重申中共對台既定政策立場，基本上舊調重彈。政府依然呼籲北京當局應務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府透過對話解決分歧，維護台海和平穩定。」
習近平今早在大會上提及台灣問題時表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中共黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。他指要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。