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李在明才剛說重話...陸方與南韓就打擊非法捕撈達成共識
南韓海洋水產部1日表示，已與大陸海警局就加強韓中漁業協定水域執法合作、共同打擊非法捕撈行為達成一致。
先前6月24日，南韓總統李在明訪問位於仁川延坪島的和平瞭望台時強調，不能對越過西部海域北方界線非法作業的中國漁船放任不管。他質疑，是否應當常態化部署執法船隻管控，以及執法船數量是否不足，還多次強調「需要研究對策」。
韓聯社1日報導，南韓與大陸雙方商定，針對大陸漁船非法捕撈手段不斷升級、日趨智慧化的問題，進一步加強協作機制，共同應對相關挑戰。
根據雙方共識，中方將依據韓方提供的取證資料，加強對大陸國內港口停靠漁船的執法檢查，及時向韓方反饋處理結果。
海洋水產部表示，雙方還就修訂相關法規、加大對嚴重違法漁船的處罰力度，以及制定針對非法改裝隱蔽魚艙等違法行為的監管規定進行討論。相關合作內容，將在今年下半舉行的韓中漁業聯合委員會第26屆年會上細化。
雙方商定，今年10月將在韓中暫定措施水域（PMZ）開展為期約10天的聯合巡查，由南韓漁政執法船和大陸海警共同參與。聯合巡查期間，雙方漁業執法人員將分別登乘對方船艇交流執法方式。
海洋水產部漁業資源政策官金仁敬表示，此次達成的共識，體現雙方維護協定水域作業秩序的共同意願。韓方將繼續與中方加強合作，共同打擊非法捕撈行為，維護正常作業秩序。
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