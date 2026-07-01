李在明才剛說重話...陸方與南韓就打擊非法捕撈達成共識

中國共產黨建黨一百年後，今年過上了第一個五年。在7月1日這一建黨105年紀念的當下，中國大陸剛於去年贏得了與美國的關稅戰，並於今年5月與到訪北京的川普總統達成了中美「建設性戰略穩定關係」的框架，而它可謂是中國崛起迄今，第一次獲得的與美國平起平坐的政治地位。

2026-07-01 14:27