習近平稱統一是歷史任務 王定宇大讚：證明台灣跟中國是兩個國家

中國共產黨今辦成立105周年慶祝大會，中共中央總書記習近平談及台灣時，強調實現統一是「矢志不渝的歷史任務」。民進黨立委王定宇表示，習近平的說話的內容說得太好了，「習近平的祖國歷史任務論，恰恰證明了台灣跟中國在本質跟事實上就是兩個不一樣的國家。」

王定宇今下午被問及習近平提及台灣的一番話，他說，習近平的說話內容說得太好了，剛好證明了台灣跟中國是完全不一樣的國家。習近平的想法、共產黨的想法，就是國家的歷史任務，人民一切要按照一個人、一個黨的決策去決定使命。

王定宇說，而中華民國台灣是套句前總統李登輝的說法，「民之所欲，是人民決定國家的走向」，所以習近平的祖國歷史任務論，恰恰證明了台灣跟中國在本質跟事實上就是兩個不一樣的國家。

王定宇還說，習近平還說要強化對台灣青年的統戰工作，習近平跟中共大概不懂民主社會的年輕人，年輕人連爸媽的話都不一定聽了，會聽共產黨的話？民主社會的年輕人資訊來源多元，隨時可以改變想法，那是他們的自由，「我們對於民主台灣的年輕人有充分的信心，他可以辨別真偽，他可以知道自己的國家是什麼。」

王定宇強調，我國也要強化正確資訊的提供，畢竟中國會無所不用其極的對台灣滲透，至於民族團結法案在國際社會上，都認為是一個不折不扣的流氓法案，可以想像一個國家用國內法去規範別國的人民，在別的國家講的話、做的事，惹習近平不開心就可以抓起來，不管是日本人、美國人、台灣人、歐洲人，只要言行惹中國不開心，就用國內法規範你在臉書在社群平台、在一般的民主社會的言行，「這法律太荒謬了。」

王定宇認為，這荒謬的法律會讓大家有個想法，就是進到中國的風險是不確定的，也許抓人只有萬分之一、百分之一，但誰想當那個幾分之一？這樣的風險讓所有去中國，不管旅遊觀光或者經商投資的人，都面臨一個非常不可確定的人治的因素，所以危邦不入，相信消費者跟投資者應該遠離中國以策安全。