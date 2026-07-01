【重磅快評】中共建黨105年 復興夢繫於習近平做此決定

中國共產黨建黨一百年後，今年過上了第一個五年。在7月1日這一建黨105年紀念的當下，中國大陸剛於去年贏得了與美國的關稅戰，並於今年5月與到訪北京的川普總統達成了中美「建設性戰略穩定關係」的框架，而它可謂是中國崛起迄今，第一次獲得的與美國平起平坐的政治地位。

換言之，中國共產黨此刻必然是躊躇滿志的，這個黨員數已達1億128萬人的超級政黨，應該有著混雜著階段性的輝煌與即將踏上頂峰的期待所帶來的驕傲與興奮感。

特別是，美國剛在對伊朗的戰爭中，裸露了它的脆弱與不堪，曝露了它的軍隊十分怯戰，而其武器庫更已瀕臨見底，一種帝國殘陽似的寥落猝不及防地就被攝入了北京主政者的眼簾之中。

一貫矜狂的川普在與習近平會面時，還不惜顯露出恭謹的姿態；並在回程的空軍一號上，迫不及待地對媒體表態：他「不希望看到有人走向獨立」，更不想因此讓美軍必須跋涉9500英里去打一場因台獨引發的戰爭。這一盆白宮主人公開對台獨潑下的冷水，勢必讓習近平感到舒暢而開懷。

但習近平在今天的黨慶儀式中致詞時，卻並未洩露出一點喜色，反倒是仍然戒慎恐懼地作了各種警示，他說，中國的發展正處於戰略略機遇與風險挑並存的時期，需要時刻準備經受「風高浪急」甚至「驚濤駭浪」的考驗。

習的整個談話以「堅定信心、接續奮鬥」為基調進行貫穿。而對於這個105歲的黨，他不斷耳提面命，稱必須持之以恆推進「全面從嚴治黨」；要落實「新時代黨的建設總要求」，要著眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性、保持黨同人民群眾的血肉聯繫。還要堅決打打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰。

其間流露的，反而是驚懼而矍鑠地注視著一切可能瓦解其執政根基的源頭與縫隙。所以他叮囑著，要保持先進性與純潔性，要跟人民血肉聯繫，要永恆地反腐下去。更要堅定中共可以永續執政的信心，矢志不渝地奮鬥下去。

雖然明年就是美軍前印太司令戴維森多年前提出解放軍將於2027年攻台的「戴維森窗口」降臨的時刻，但習近平在這個窗口前一年的黨慶中提到的對台說詞，卻並不值得太過關注。

他說，「解決台灣問題、實現祖國完全統一」，是中共「矢志不渝的歷史任務」，並且再度提出「一中原則」與「九二共識」，以及深化兩岸交流合作；但他並未表露出任何有意快速推進統一的念頭與跡象。「歷史任務」的提法，更等於在暗示著它是一個可以被擱置的議程。

很顯然，北京的領導班子真正關注的仍是大陸自身的發展，習近平說，105年的輝煌歷史雖令人自豪，但絕不能驕傲自滿、止步不前。他的目標是，到這世紀的中葉建成社會主義現代化強國，並警惕稱，「時間不等人！歷史不等人！」

不過，習近平並沒有回答一個關於他自己的問題。2027年確實不是戴維森窗口實現的時間，卻是習近平即將結束第三任期的關鍵節點。而已經被他破壞的領導人接班體制，到明年他是否該給出一個清晰的答案？

習近平結束了胡錦濤、江澤民時期的集體領導制，確實也將胡、江時期總共23年那種權力分散而造成的決策拖沓、效率低落、與貪腐成風的弊端革除，造就了中共向「動員型政黨」的轉變，並藉著進行包括供給側改革在內的多項經濟層面改革，很可能就是在他主政下，中國實現了對美國幾何級數的趕超的根本要素。但他恢復了鄧小平曾一手廢除的一人終身統治制，卻可能已在整個中國大地底下孕生出一座焦灼而不安的活火山。

上一次的毛式終身統治，讓中國陷入十年文革浩劫，數百萬生靈塗炭。習近平雖然並未將自己塑造為神，但權力集於一人的弊害無法因為統治者的個人才智，就能變得輕微一些。

因為失去了制度的制約，其在位時決策可能流於顢頇、固執，不只是忠言難諫而是忠言稀缺甚而消亡，國家容易因此走入錯誤方向。更危險的是，一旦統治者崩逝，所有的角逐者可能陷入難解的權力鬥爭，而新起的民粹浪潮可能將中國帶往不可逆的漩渦與敗局。

就算終身執政，習近平勢必活不到這個世紀的中葉，那個社會主義強國的復興夢還得讓後繼者完成。而這一切必須繫於習近平將權力還給制度，並且盡早做出這個勇敢的決定。