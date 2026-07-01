陸民族團結法今施行 卓揆：報紙上寫「中華民國」 未來恐變鎮壓對象

中國大陸「民族團結進步促進法」今起施行，不僅適用中國境內，台灣民眾甚至外國人也可能遭認定觸法，遭質疑跨國鎮壓。行政院長卓榮泰說，為保護民眾，政府必定會有所作為，提出相關因應；不曉得朝野政黨如何看待，「哪個政黨會公開支持，或不願意大聲反對」。

「民族團結進步促進法」明文指出依法追究「境外組織和個人」破壞民族團結進步、製造民族分裂行為，無論個人或境外組織與個人等，陸委會、海基會先前已批該法概念模糊，並示警赴陸安全性。

卓榮泰今日上午出席金融競爭力論壇致詞時稱，中國的民族團結法透過法制化，堅持中國共產黨領導推動民族團結各項事務，且把台灣2350萬民眾納入規範對象，任何人散布不利於民族團結法中定義的民族團結，不論在中國境外或是境內，都會被認定為破壞團結、造成意圖造成分裂的分子，且不論這個人在境外、境內，也都可以被逮捕、誘捕、通緝、起訴，這就是長臂管轄跟跨境鎮壓。

他表示，民族團結法是將中國統一政策法制化，讓台灣民眾服膺中共設定的政治框架，最終目的就是併吞台灣、消滅中華民國。有「中華民國」4個字的都不被容許，甚至報紙上寫著「中華民國7月1日」，未來可能變成遭鎮壓的對象。

卓榮泰說，不曉得國內朝野政黨如何看待這個條文，哪個政黨會公開支持或是不願意大聲反對，若不反對這個民族團結法，等同服膺中國共產黨領導。

卓榮泰強調，2350萬的台灣民眾不可能同意這個條文、規定及法律，政府必定要有所作為，在保護台灣民眾的基礎上做更多努力，提出因應措施。