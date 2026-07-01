大陸實施《民族團結進步促進法》 外交部：從「促統」改為「迫統」

中國《民族團結進步促進法》今天正式上路，不僅適用中國境內人士，台灣民眾甚至外國人也可能遭認定觸法，被外界視為首度將「跨國鎮壓」明文納入法律。外交部次長陳明祺今天在立院備詢時表示，這已經不是以前的「促統」，而是升級為「迫統」。

民進黨立委林楚茵、沈伯洋等在國防外交委員會質詢時提醒中國此一新法上路，可能會以法律包裝跨境鎮壓，政府必須針對不同風險層級提出更完整的境外安全防護，此法也會對兩岸交流、台灣民主造成衝擊，呼籲政府建立預警及保護機制，懲處在地協力者，進而降低中共法律長臂管轄的影響。

海巡署副署長謝慶欽表示，針對中國海警假意巡查，意圖常態化巡弋我國海域時，海巡署的執法標準從來不會因對岸的作為與法律改變。陸委會副主委沈有忠答詢時說，赴中國失聯、盤查、限制自由人數較上月再增加13人，呼籲國人非必要不要前往中國、香港、澳門地區旅遊。國防部長顧立雄表示，國防部派駐人員到國外赴任前半年會實施訓練，其中包括通訊保密規定、反跟監等情報實務課程，以及進行風險評估。

中國《民族團結進步促進法》正式上路，陸委會副主委沈有忠（右）今天在立法院表示，赴中國失聯、盤查、限制自由人數較上月再增加13人，呼籲國人非必要不要前往中國、香港、澳門地區旅遊。記者潘俊宏／攝影

中國《民族團結進步促進法》正式上路，外交部次長陳明祺（中）今天在立院備詢時表示，這已經不是以前的「促統」，而是升級為「迫統」。記者潘俊宏／攝影

中國《民族團結進步促進法》正式上路，海巡署副署長謝慶欽表示，針對中國意圖常態化巡弋我國海域時，海巡署的執法標準從來不會因對岸的作為與法律改變。記者潘俊宏／攝影