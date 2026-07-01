習近平提統一是矢志不渝歷史任務 林沛祥：無人希望改變現狀

中共中央總書記習近平在「慶祝中國共產黨成立105周年大會」中表示，解決台灣問題、完全統一，是矢志不渝的歷史任務。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，無人希望任一方片面改變台海現狀，不需為了一句話急著膝反射炒熱情勢，該堅持的立場要堅持，該維護的和平要維護，該保留的彈性也要保留。

習近平今日在中共成立105周年大會上，表示解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務。要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

針對習近平談話，林沛祥表示，尊重任何人的發言，也尊重兩岸彼此有不同的立場與主張。但有一件事情，相信不只是兩岸，更是國際社會普遍期待的共識，那就是沒有人希望任何一方片面改變台海現狀，和平穩定永遠比對抗衝突更符合人民利益。

林沛祥強調，「我們不需要因為一句話，就急著膝反射、搶著表態，甚至自己把情勢愈炒愈熱」。兩岸關係不是短跑，而是馬拉松；真正考驗的是智慧，不是情緒。

林沛祥說，見機行事，事緩則圓；冷靜判斷，勝過衝動表態。該堅持的立場要堅持，該維護的和平要維護，該保留的彈性也要保留。畢竟，和平不是靠喊話維持，穩定不是靠激情創造；少一點膝反射，多一點大智慧，才是真正對兩岸人民負責，也是世界最樂見的結果。