中共105周年黨慶 習近平：解決台灣問題是中共矢志不渝的歷史任務

「慶祝中國共產黨成立105周年大會」今天上午10點在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平發表重要講話並談及台灣問題。他表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務，重申要堅持一中原則和九二共識，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

中共對重大紀念活動一般採取「逢五小慶、逢十大慶」的安排，今年是中共建黨105周年，官方舉辦一系列慶祝活動。其中，慶祝大會於1日上午舉行，習近平在會上向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。其他6名中共政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，以及大陸國家副主席韓正等中共黨和國家領導人皆出席慶祝大會。

習近平在大會上表示，要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，深入貫徹新時代中國特色社會主義思想。並提到，大陸發展正處於戰略機遇和風險挑戰並存不確定難預料因素增多的時期，需要時刻準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗。全黨必須強化憂患意識，堅持底線思維，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全。提高科學預見變化、及時洞察風險、有效應對挑戰的能力，確保中華復興號巨輪劈波斬浪、行穩致遠。

習近平說，隨著百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，人類又一次站在何去何從的十字路口，我們要高舉和平發展、合作共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，「推動構建新型國際關係」，推動落實全球發展倡議，全球安全倡議，全球文明倡議，全球治理倡議，為世界和平與發展注入更多正能量。

習近平表示，「全面從嚴治黨永遠在路上」，必須全面貫徹新時代黨建思想，落實新時代黨的建設總要求，著眼於提高黨的長期執政能力，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領，加強黨的各方面建設，「堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰」。

習近平又說，「強國必須強軍，軍強才能國安」，必須堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，高質量推進國防和軍隊現代化，「如期實現建軍100年奮鬥目標」，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，堅決捍衛國家主權安全發展利益。

談及港澳，習近平表示，促進香港澳門長期繁榮穩定是中華民族偉大復興的內在要求，要準確堅定不移貫徹一國兩制，港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，落實愛國者治港，愛國者治澳原則，支持港澳更好融入和服務國家發展大局。

習近平接著提及台灣問題，他表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中共黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

習近平最後談到，到本世紀中葉，要全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，「時間不等人，歷史不等人」，全黨務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭。

另，「七一勳章」是中共授予黨員的最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，今年是第2次頒發，共有8人獲勳。

「慶祝中國共產黨成立105周年大會」今天上午10點在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記習近平發表重要講話並談及台灣問題。（截自央視直播）