中共105周年 習近平：從嚴治黨、清除一切侵蝕黨的健康肌體病毒

中共7月1日上午舉行慶祝建黨105周年大會。中共總書記習近平強調，中共清醒認識到打鐵必須自身硬，要堅決清除一切損害中共先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕中共健康肌體的病毒，在革命性鍛造中更加堅強有力。

習近平在會上發表講話時回顧中共建黨歷史稱，中共從根本上改變中國人民的前途命運，推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，徹底結束舊中國半殖民地半封建社會的歷史。同時，成功開闢和堅持中國特色社會主義道路，創造經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。

他強調，中共「始終站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊」，推動構建人類命運共同體，為解決人類重大問題貢獻中國智慧、中國方案、中國力量。

習近平稱，歷史和人民之所以選擇中共，「根本在於我們黨具有其他政黨和政治力量無可比擬的優秀特質」，這包括：矢志追求真理，始終把準前進方向；深深植根人民，始終擁有堅實根基；勇擔歷史使命，始終掌握戰略主動；順應發展潮流，始終走在時代前列；敢於善於鬥爭，始終保持必勝信心；注重強健自身，始終充滿生機活力。

他說，中共清醒認識到打鐵必須自身硬，高度重視自身建設，「堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素、清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，在革命性鍛造中更加堅強有力。」

他稱，中國發展正處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。新征程上必須強化憂患意識、堅持底線思維，發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，提高科學預見變化、及時洞察風險、有效應對挑戰的能力，確保中華復興號巨輪劈波斬浪、行穩致遠。

習近平再指，隨著百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，弘揚全人類共同價值，推動構建新型國際關係，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議。

習近平要求，新征程上必須持之以恆推進全面從嚴治黨，「著眼於提高黨的長期執政能力、保持黨的先進性和純潔性、保持黨同人民群眾的血肉聯繫」，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰，不斷增強中共的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

他還說，強國必須強軍，軍強才能國安，要全面貫徹新時代中共強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，高質量推進國防和軍隊現代化，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。