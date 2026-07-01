中國今施行民族團結法 警政署防在台人士遭跨境監控、恐嚇

中國宣布今天起施行「民族團結進步促進法」，宣稱境外組織或個人若有破壞民族團結、製造分裂等行為，將依法追究責任。警政署表示，已要求各警察機關強化情資蒐報與通報，防範在台人士或團體遭跨境監控、恐嚇、脅迫及施壓。

警政署指出，中國新法將對不同意見人士、組織的人身安全及言論自由造成威脅，也可能衝擊民主社會的公共秩序；若發現相關人士有遭境外勢力監控、恐嚇或暴力攻擊風險，警方將即時查處、向上溯源，並視風險部署警力維護安全。

警政署也呼籲民眾，不要成為境外敵對勢力在台協力者，若有人受指使、利誘或脅迫，協助蒐集、傳遞資訊、監控特定組織或個人，或從事其他危害人身安全及社會秩序行為，警方將依法偵辦。

警政署表示，將持續掌握相關情資及風險變化，防範境外勢力藉由跨境施壓或在地協力者危害台灣社會安全。