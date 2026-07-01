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陸實施民族團結法 民進黨：拒團結之名實行長臂管轄與跨國鎮壓

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中國大陸今天正式實施「民族團結進步促進法」，民進黨發言人李坤城表示，這不僅加強國內的言論審查，更試圖恐嚇挺台友邦與國際友人，讓台灣在國際社會孤立無援。圖／聯合報系資料照片
中國大陸今天正式實施「民族團結進步促進法」，民進黨發言人李坤城表示，這不僅加強國內的言論審查，更試圖恐嚇挺台友邦與國際友人，讓台灣在國際社會孤立無援。圖／聯合報系資料照片

中國大陸今天正式實施「民族團結進步促進法」，民進黨發言人李坤城表示，這不僅加強國內的言論審查，更試圖恐嚇挺台友邦與國際友人，讓台灣在國際社會孤立無援。

李坤城指出，這部法律是概念模糊、標準任意的惡法，其中關於「破壞民族團結」、「製造民族分裂」、「不利民族團結進步」等事項中國政府並未在該法中明確定義，未來只要不符合中共的政治敘事，就可能被扣上違法的帽子，表面上宣稱「促進民族團結」，實際上卻是將威權統治、思想審查與跨境恫嚇進一步法律化。

李坤城說，「民族團結進步促進法」是將支持統一變成法律義務的惡法，在中共當局的邏輯下，不只是主張台灣主體性可能違法，甚至連不積極認同中共的統一論述，都可能被視為有問題；此外，設有域外適用條款、將威脅恐嚇伸向全世界的惡法，「民族團結進步促進法」第63條明定，境外組織與個人也可能被追究責任。無論是在何處，只要支持台灣參與國際組織、聲援新疆與西藏人權等，甚至單純批評中共政策，未來都可能被中國政府片面認定違法。

李坤城表示，中共當局透過立法製造寒蟬效應、恐嚇國際社會，目的是要讓更多國際人士因為擔心被制裁、被限制入境、或遭到騷擾，於是選擇沉默，選擇不再發聲支持台灣，但台灣的價值是多元、自由與彼此尊重，每個人都可以擁有不同的身分認同、歷史觀點與政治立場。當威權的手伸向國際，民主社會就應該共同站出來，守護言論自由、學術自由與人權價值，拒絕讓恐嚇與自我審查成為新的國際秩序。

民進黨 李坤城 中國大陸

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