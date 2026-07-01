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大陸民族團結法今上路 國安官員：強化預警 防跨國鎮壓

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
7月1日實施的中國「民族團結進步促進法」，突出習近平主張的「鑄牢中華民族共同體意識」。在中國景區或路旁，經常可見相關告示牌。(中央社)
7月1日實施的中國「民族團結進步促進法」，突出習近平主張的「鑄牢中華民族共同體意識」。在中國景區或路旁，經常可見相關告示牌。(中央社)

大陸「民族團結進步促進法」今天正式實施，國安官員今天表示，政府將持續強化民眾赴中風險提醒與識讀能力，同時研議建立防堵跨國鎮壓協力者機制，並與民主國家深化合作，共同遏止中國跨境執法與跨國鎮壓。

大陸「民族團結進步促進法」將於今日起施行。該法共有63條，針對大陸民族政策、特別是「鑄牢中華民族共同體意識」、各族交流、以及民族地區的區域協調發展等，均有詳細規範。

外界憂心中共實施此法，以法律長臂管轄、跨國鎮壓。國安官員表示，政府將從提升民眾風險識讀能力、強化國內防護機制，以及深化國際合作三大方向著手，協助民眾降低赴中及跨境活動風險。

國安官員指出，近幾周來，包括陸委會等相關部會已陸續提醒民眾注意赴中國旅遊及交流風險，未來仍會持續發布相關資訊。事實上，中國部分跨國鎮壓手段過去已持續發生，政府長期以來也透過宣導，提高民眾對相關風險的認識。

國安官員表示，民眾赴中國應提高警覺，除旅行本身的安全外，也須留意個人數位資料及社群內容可能遭檢查。例如，若手機內存有支持台灣、討論公共事務，或涉及新疆、西藏、香港等敏感議題內容，都可能遭中國執法人員作為認定依據，增加法律風險。

國安官員也提醒，宗教人士赴中國從事宗教交流，更應充分了解當地法令限制。中國長期禁止境外宗教團體在境內從事傳教、洗禮、受戒等宗教儀式，不論基督教、佛教或一貫道等皆可能受到限制，若不了解相關規範，恐增加遭查處風險，而宗教團體也有責任，向信眾充分說明赴中交流可能面臨的法律風險。

另外，國安官員說，政府正關注跨國鎮壓在台灣境內可能出現的協力網絡。跨國鎮壓之所以能在民主國家發揮影響力，往往仰賴境內協力者，包括配合散播特定訊息、抹黑特定人士，甚至串聯資金及組織運作，形成跨境施壓效果。

國安官員表示，目前包括台灣在內，許多民主國家都正研議如何透過法制、行政及跨部會合作，建立防堵跨國鎮壓協力者的機制，針對資金流向、組織聯繫及資訊操作等面向，建立更完善的防範措施以提升嚇阻效果。

國安官員指出，除了國內制度建構，民主國家間的合作同樣重要。由於跨國鎮壓涉及違反主權平等、國際法及多項國際公約，唯有透過與理念相近國家共同合作，才能有效限制中國跨境執法及跨國鎮壓的影響力。

國安官員表示，日前在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）會議中，跨國鎮壓已成為各國共同關切的重要議題，未來台灣也將持續與民主夥伴交流合作，共同建立更完善的防護網絡，降低中國透過法律及跨境手段對民主社會施加壓力的空間。

國安 大陸 中共

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