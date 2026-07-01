賴士葆批陸委會是「吵架委員會」 梁文傑：是回應對方跟我們吵架

中共《民族團結進步促進法》今（1）日上路，引發外界關注跨境鎮壓風險。國民黨立委賴士葆今天被問及中國長臂管轄與跨境施壓時，批評陸委會常與對岸吵架，是「大陸吵架委員會」。陸委會副主委梁文傑回應，國內政黨雖各有立場，但面對中共時應一致對外；陸委會從來不吵架，只是在回應國台辦對台灣的各種攻擊。

中華亞太菁英交流協會1日上午在台北舉行「強制統一？跨境鎮壓？中共《民族團結進步促進法》對台影響與因應」座談會，由台北海洋科技大學教授吳瑟致主持，與談嘉賓有陸委會副主委梁文傑、台師大東亞學系教授范世平、中研院法律學研究所副研究員陳玉潔、台北地院國安專庭法官許凱傑。梁文傑也於會前接受媒體聯訪，回應關於中共新法《民族團結進步促進法》上路後對台灣民眾可能帶來的風險。

梁文傑表示，這部法律有很多不確定的法律概念，非常模糊。例如「破壞民族團結進步」，如果支持台灣維持現狀、支持中華民國繼續存在，或支持中華人民共和國與中華民國互不隸屬，是否會被認定為破壞民族團結，這些都可能被中共以模糊概念套上罪名。

梁文傑指出，目前其他國家有很多人都開始擔心這部法律，例如日本、美國有不少人支持新疆自治民主運動，或支持西藏。他們認為，中共推出這部法律，就是為了進行跨境鎮壓，所以這部法律是我們要密切觀察的。

至於國人赴陸風險，梁文傑表示，短期旅遊「可能還好」，但如果是長期到大陸工作、居住，就要比較謹慎一點。從政府立場來看，若具有公務員身分，「沒事最好不要去」，因為中共有可能特別針對有公務員身分的人，過去也已發現滿多案例。

媒體另關切，賴士葆今天被問到中國長臂管轄或跨境施壓時未譴責中國，反而批評陸委會常與對岸吵架，是「大陸吵架委員會」。梁文傑回應，國內政黨吵來吵去，各自有不同立場，但面對中共時，應該一致對外。

梁文傑表示，中共這部法律出台的危險性，大家都可以看得見，希望各政黨立場都是一樣的。至於「吵架委員會」的說法，他強調，我們從來不吵架，都是在回應國台辦對台灣的各種攻擊。國台辦使用的字眼與詞彙非常尖酸刻薄、窮凶極惡，陸委會的回應算是做到非常克制，「陸委會不是吵架委員會，我們只是在回應對方跟我們吵架。」

對於香港移交中國29年，國安紅線持續擴張是否顯示港府強化監控，梁文傑指出，香港近年透過所謂國安條例，不斷擴大國安部門權力，這個狀況愈來愈明顯。

梁文傑表示，有一些香港朋友甚至說，香港現在雖然沒有戒嚴，但實際上已在戒嚴狀態。香港的狀況讓所有關心香港的朋友都非常憂慮，但這個趨勢相信中共會繼續走下去，對香港的嚴密控制，是北京現在的最高原則。