警告中國民族團結法 陸委會：赴陸工作要小心

「中國的《民族團結進步促進法》定義不明，國人赴陸工作要小心！」陸委會副主委梁文傑針對此法7月起上路時舉例說，該法裡面有「破壞民族團結」，那台灣維持現狀是否算「破壞民族團結」？他研判說，國人赴陸短期旅遊影響應不大，但若到中國長期發展要小心。

什麼是破壞團結？

梁文傑1日出席親綠智庫中華亞太菁英交流協會舉辦的「強制統一？跨境鎮壓？中共《民族團結進步促進法》對台影響與因應」座談會，會前接受媒體聯訪。梁文傑表示，中國通過此法是為了製造寒蟬效應，裡面有很多不明確的法律觀念，但已故的知名作家魯迅曾對中國的民族性有很多探討，「他現在若還活著，說不定就犯罪了。」

他也說，法律中有個「破壞民族團結進步」概念，但什麼叫做破壞民族團結進步？如果支持台灣維持現狀，或是支持中華民國繼續存在，支持中華人民共和國跟中華民國互不隸屬，這是不是叫做破壞民族團結？這些都是隨時有可能被模糊的概念，然後就被套上一個罪名。

長期發展要謹慎

「相關法律是讓中國有更多法律工具可以打壓反對意見！」梁文傑表示，還有中國對國外的長臂管轄與跨境鎮壓，例如在美國與日本，很多人支持新疆與西藏的自治或民主運動，陸委會將密切觀察相關法案的實踐狀況，國人若要赴中短期旅遊應影響有限，但若到中國進行長期發展就要很留意。

有媒體詢問，國民黨立委賴士葆對中國的跨境鎮壓沒有譴責，反而強調說「有問題的應該是陸委會」，覺得是陸委會跟對岸常常吵架。梁文傑回應說，這部法律的出台，大家都可以看見其危險性。各個政黨面對中國，應該要一致對外。

「其實我們從來不吵架。」梁文傑說，陸委會都是在回應國台辦的各種對我方的攻擊，國台辦使用的字眼跟詞彙都是非常的尖酸刻薄、窮兇極惡的說法，我方的回應都已經非常克制。

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