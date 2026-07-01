香港泛民45人國安案 20人已刑滿出獄

香港45名泛民主派人士因為觸犯國安法的串謀顛覆國家政權罪，2024年底遭法院判刑，迄今已20人刑滿出獄。

剛獲釋的是前民主黨主席胡志偉，他昨天早上離開港島赤柱監獄，回到九龍黃大仙住所，並由警員護送進入住所大樓。

胡志偉出獄後在社群媒體專頁上載了自己一張戴帽的近照，寫著：「平安回家，多謝大家關心！」

專頁上也有「集誌社」的一篇貼文，內容指胡志偉現年63歲，從政30年，當選過區議員及立法會議員；他在獄中超過5年，期間父母先後離世。

貼文表示，出獄後的胡志偉頭髮花白，身穿白色上衣，獨自步出一輛黑色車，隨即進入住所大廈；面對媒體提問，他只重覆兩次「多謝大家」。

另據本地媒體今天的報導，連同胡志偉，去年底入獄的45人之中，至今有20人刑滿出獄。

胡志偉所涉及的國安案俗稱「35+初選」案，初選計畫由香港大學法律學院前副教授戴耀廷提出。

按照計畫，泛民以民主動力名義，於2020年7月11至12日一連兩天舉行立法會選舉初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數（35以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。

2021年，當局先後拘捕47名泛民人士，其後依國安法控告他們涉嫌顛覆國家政權，其中45人罪成。

2024年底，45人被法庭判刑，刑期由最重的10年到較輕的4年不等，其中戴耀廷獲刑10年，其他入獄的泛民菁英有林卓廷、梁國雄、黃碧雲、楊岳橋、黃之鋒、胡志偉（4年5個月）、朱凱廸、毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威等。

胡志偉以下各人獲刑較輕，扣除被捕拘留時間，據信已經出獄。另外，前民間人權陣線召集人岑子杰也已經出獄。

據香港國安法第22條，顛覆國家政權罪根據被告在案中的角色及參與程度設有刑期分級，首要分子或罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，積極參加者處3年以上10年以下有期徒刑，其他參加者處3年以下有期徒刑、拘役或管制。

在此之前，大部分被告已被扣押一段時間，最長的有3年8個月。

此案一直備受美國等西方國家關注，部分國家此前曾批評港府在「反送中」運動之後持續逮捕泛民人士，侵蝕「一國兩制」的基礎。