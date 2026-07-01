陸民族團結促進法今起施行 林沛祥：不要預設發生了什麼事

「中華人民共和國民族團結進步促進法」今日上路，明文指出依法追究「境外組織和個人」破壞民族團結進步、製造民族分裂行為。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，不預設立場中共一定對海外人士限制，但「不得片面改變現狀」為兩岸、全球間的共識。

中共民族團結進步促進法今年3月12日由中國全國人民代表大會通過，今日起施行，不但將「跨國鎮壓」合法化，範圍更涵蓋港澳台、海外華人及全球所有人士。

林沛祥表示，先不去預設立場中共一定會針對海外人士做出一定程度的限制，中共要實行什麼樣的法律是其決定。他個人認為，「不得片面改變現狀」不只是兩岸之間的共識，這是全球、國際之間的共識。所以不要預設立場說發生了什麼事情，並做出預判。這樣容易會掉入互相猜疑的陷阱。

林沛祥說，表示國際政治其實很現實，就像芬太尼有毒，全世界都在管制；避免台海走向衝突、反對任何片面改變現狀的作法，也是美中少數仍有交集的議題。民進黨政府如果真的愛台灣，就不要一天到晚拿意識形態當選舉工具，把和平當政治籌碼。

林沛祥表示，就像芬太尼有毒，毒害的是人的身體；台獨有害，傷害的是台灣的未來。真正該守護的，不是政治口號，而是2300萬人民的安全、和平與安居樂業。台海和平，亞洲才會太平；亞洲太平，台灣才有真正的未來。