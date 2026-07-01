中共黨慶金正恩電賀習近平 指雙方再次確認同志友誼

北韓領導人金正恩今天針對中共成立105週年，向中共總書記習近平致賀電。金正恩在電文中說，兩人不久前舉行的平壤會晤是「歷史性契機」，「再次確認了」雙方要加深「相互之間的同志友誼和信賴」。

今天是中共成立105週年。北韓官媒中央通信社報導，金正恩在賀電中說，不斷加強和發展「具有悠久歷史根基、以社會主義為核心」的朝中（北韓與中國）友好關係，是北韓黨和政府「堅定不移的立場」。

金正恩提到，前不久舉行的平壤會晤是一個「歷史性契機」，「再次確認了」雙方要加深「相互之間的同志友誼和信賴」，更加有力牽引兩國社會主義建設和傳統友好關係的堅定意志。

金正恩又說，「黨的領導」是兩國關係「絕對優勢的可靠保證」，他願與習近平一同進一步發揚光大社會主義這個「兩黨的共同事業」；同時順應時代要求，繼續昇華和發展朝中友好合作關係這一「兩國人民的共同財富」。

習近平於6月8至9日訪問北韓首都平壤，是他時隔7年後再度訪問北韓。在此之前，外界對習近平當時訪問北韓的動機有諸多揣測，其中包括在北韓與俄羅斯關係日趨緊密下，鞏固中國與北韓的傳統關係。