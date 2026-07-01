陸「民族團結法」今施行 林楚茵：北京關門自嗨的政治恐嚇

大陸「民族團結進步促進法」今日起施行，陸委會、海基會此前已批評該法概念模糊，並示警赴陸安全性。民進黨發言人、立委林楚茵表示，這種政治恐嚇完全是北京的關門自嗨，「中國越是用惡法搞寒蟬效應，只會讓自己越孤立。台灣人不是嚇大的！我們走向國際，國際社會也張開雙臂歡迎台灣。」

林楚茵稍早在臉書發文表示，中共的「民族團結進步促進法」在今天正式實施。這部惡法企圖透過「長臂管轄」和「跨境鎮壓」來恐嚇國際社會、削弱台灣主權。這種政治恐嚇完全是北京的關門自嗨！因為國際現實與數據直接證明「中國對台灣毫無管轄權」，這部極權惡法完全沒用。

林楚茵舉例，今年3月的「全球最強護照排名」台灣名列世界第31名，享有全球一百多個國家的免簽便利；就連菲律賓政府也在今天稍早宣布，基於「互惠原則」延長台灣遊客的免簽待遇。

林楚茵強調，邏輯很簡單，如果台灣屬於中國，那各國何必大費周章特地與台灣「互惠」？國際社會用實質行動把台灣與中國分得清清楚楚，這恰恰證明「台灣主權獨立、不受中國管轄」是不可動搖的國際鐵律！

林楚茵表示，中國越是用惡法搞寒蟬效應，只會讓自己越孤立。台灣人不是嚇大的，「我們走向國際，國際社會也張開雙臂歡迎台灣。」