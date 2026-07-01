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王毅會沙國外長：拼拳頭拼不來和平安寧 講道義才守得住長治久安

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅（右）6月30日在北京與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟會晤。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅（右）6月30日在北京與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟會晤。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部長王毅6月30日在北京與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）會談時表示，中國歡迎美伊開啟談判，並稱事實一再證明，拼拳頭拼不來和平安寧，講道義才守得住長治久安。而在陸方通稿中，費瑟則稱，沙方高度珍視對華關係，堅定恪守「一個中國原則」，並期待與中方攜手促進中東地區早日實現和平安寧。

新華社報導，王毅稱，沙烏地阿拉伯是阿拉伯、伊斯蘭國家重要一員，也是世界多極化進程中不可或缺的重要力量。中方始終視沙烏地阿拉伯為平等相待、互尊互信、合作共贏的戰略夥伴。

王毅說，中沙全面戰略夥伴關系建立10年來，不斷走實走深，成果豐碩，已成為全球南方國家互利共贏的範例。中方願同沙方深化戰略互信，緊密溝通協作，推動兩國全面戰略夥伴關系向高標準、高質量、高水平不斷邁進，為兩國人民帶來更多福祉。

王毅強調，中方願同沙方保持高層交往，發揮好兩國領導人對中沙關系發展的戰略引領作用。中方將繼續支持沙方走出一條符合本國國情的成功發展道路。雙方要充分用好兩國高級別聯合委員會平台，統籌規劃、協調推進各領域務實合作。要發揮互補優勢，優化貿易結構，加大雙向投資，推動綠色發展，助力各自現代化建設。

王毅指，中方歡迎美伊開啟談判，事實一再證明，拼拳頭拼不來和平安寧，講道義才守得住長治久安。當前停火局面仍然脆弱，但談起來總比打下去好，對話總比對抗強。關鍵要維護落實好諒解備忘錄，保持談判勢頭，克服困難干擾，爭取早日達成美伊雙方同意、地區國家接受、國際社會歡迎的全面協議。

王毅還說，中方願同沙方一道，繼續為緩局降溫和地區長治久安作出努力。中方也願支持沙方在國際和地區事務中發揮更大作用，共同維護聯合國權威，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

在陸方通稿中，費瑟指，沙中關系建立在相互尊重、相互信任、平等互利基礎上。沙方高度珍視對華關係，堅定恪守一個中國原則，願同中方以沙中全面戰略夥伴關係建立10周年為契機，密切高層交往，加強人文交流，深化投資、金融、能源、人工智慧等領域務實合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關系內涵。

費瑟還說，沙方支持習近平提出的系列全球性倡議，願同中方密切多邊協作，維護發展中國家共同利益。沙方讚賞中方為推動中東地區局勢緩和發揮的建設性作用，期待同中方攜手努力，促進地區早日實現和平安寧。

此前，大陸國家副主席韓正6月30日會見費瑟時表示，兩國深化政治互信、加強高層交往、拓展務實合作，推動雙邊關係取得新進展。

王毅 中東 沙烏地阿拉伯

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