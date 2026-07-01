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中共105周年黨慶 金正恩致賀電：與習近平會晤是歷史性契機

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
朝中社報導，北韓國務委員會委員長金正恩7月1日致電中共總書記習近平，祝賀中國共產黨成立105周年。（路透資料照）
朝中社報導，北韓國務委員會委員長金正恩7月1日致電中共總書記習近平，祝賀中國共產黨成立105周年。（路透資料照）

7月1日為中共建黨105周年，北韓國務委員會委員長金正恩1日向中共總書記習近平致電，祝賀中國共產黨成立105周年，並重申發展雙邊關係的意願。金正恩形容，前不久與習近平舉行的平壤會晤是一個歷史性契機，並稱這再次確認雙方要加深相互間的同志友誼和信賴。

據朝中社，金正恩7月1日在賀電中表示，根據時代要求，朝方願繼續推動朝中友好合作關係不斷向前發展。不斷加強和發展具有悠久歷史根基、以社會主義為核心的朝中友好關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。

金正恩提及6月在平壤舉行的朝中領導人會談，他稱雙方藉機增進友誼與互信，重申積極推動社會主義建設與傳統友好關係發展的堅定意志，具有歷史性意義。他還強調，朝中關係的絕對優勢在黨的領導下得到切實保障。

金正恩表示，黨的領導是朝中關係絕對優勢的可靠保證，並稱他願與習近平一道進一步發揚光大兩黨的共同事業，即社會主義；同時順應時代要求，繼續昇華和發展朝中友好合作關係這一兩國人民的共同財富。

韓聯社提到，大陸駐北韓使館前一天舉辦慶祝中共成立105周年招待會，朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元、金成男應邀出席。朝鮮勞動黨中央委員會、北韓駐陸使館方面分別向中方贈送花籃。金正恩上月還向習近平致口信並送花籃，祝賀其73歲生日。近期朝中之間的互動反映出雙方關係進一步密切。

此前，新華社指出，習近平6月8日對北韓進行2天國是訪問，這也是他時隔7年再訪平壤，同時是他今年首次出國訪問。習近平在結束此行時曾說，他與金正恩就發展新時代中朝關係達成重要共識，並就維護地區和世界和平穩定深入交換意見。「中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰。」兩人上一次見面是2025年9月，當時金正恩到北京參加「九三閱兵」。

另，由於今日（7月1日）適逢中共建黨105周年，「慶祝中國共產黨成立105周年大會」將於上午10時在人民大會堂舉行，中央重點新聞網站及新媒體平台將同步轉播。同時，習近平還將向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。

習近平 金正恩 中共

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