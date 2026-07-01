兩代香港人的「七一」：發聲仍在記憶和生活感受中

一如近年的7月1日，中國國旗及香港特區旗旗海在香港市面無處不見。早在幾個星期前，「特區成立29週年」的標語已經到處掛滿。對於香港特區政府而言，「七一」是頭等紀念日，意味著1997年香港回歸、特區政府成立週年。

親北京港媒《星島日報》6月29日公佈調查，指將近70%受訪者對本屆港府與特首李家超的表現感到滿意，兩項指標都高過去年。

這項調查沒有提到宏福苑大火後，市民滿意度有否改變；非隨機抽樣的網路問卷調查，也使其公信力受到懷疑。不過在後《國安法時代》，香港公民團體幾乎化整為零，敢於對特區政府施政提出不滿的市民確實越來越罕見。

關靖豐（Miles）是其中一位少數敢向港府提出問責訴求的港人。他在宏福苑大火的第二天發起聯署，要求獨立調查、問責官員。有傳媒報導他之後因此被捕，也被中大開除學籍。

對於Z世代的他來說，「七一」是一個諷刺的日子。

關靖豐出生於2001年，香港移交時還未出生，更遑論有記憶。對他來說，1997年的「七一」是中國承諾繼續保障港人權利的一年，但「我們看見這些承諾一步一步流失」。

「在『一國兩制』之下，或者在《基本法》之下、主權移交後的現況下生活，這件事其實不是我們可以選擇的，暫時就是這樣。所以對於成長階段來說，這些東西像是融入背景一樣，你未必會特別去思考它。但當去到一些很重要的政治時刻，當《基本法》的承諾不斷被踐踏、我們權利不斷被剝奪的時候，我們就會不停去想這個日子（七一）。這個日子對在很多恐懼下生活的香港人來說是挺諷刺的。」關靖豐告訴DW。

2003年的「七一」，超過50萬市民上街反對《基本法》23條立法。此後，「七一」這天成為每年港人上街遊行示威的日子，直到2020年香港《國安法》實施，合法的「七一」遊行示威才被強行壓下。

關靖豐說，他對2003年以後的「七一」遊行記憶非常模糊，但2019年反修例運動期間，當時還是高中生的他，參與了最後一次港警發出「不反對通知」的七一遊行。他形容：「20年的『七一』，政府人士說是『二次回歸』。但我們看到的卻是，我們的權利、主體性，被第二次剝奪。」

去年「七一」前夕，亦是香港民主派政黨社民連解散的日子。最後一任黨主席陳寶瑩說，自從社民連2006年成立以來，他們從沒有缺席過七一遊行、示威。

陳寶瑩向DW表示，一般香港民間參與「七一」的大遊行，其實就是民間活力的體現：「官方說的除了（七一）回歸祖國之外，另一個最大的（承諾），就是給香港有高度自治——馬照跑，舞照跳，生活方式不變嘛。但是最近這幾年大家看到了，根本就是面目全非了，『高度自治』這點，已是名存實亡。」

近6年「七一」本來還剩下社民連陳寶瑩在街頭擺攤，拿麥克風放送。但隨著社民連去年6月30日解散後，今年街頭已聽不到異見者的聲音。

當時的解散記者會上，陳寶瑩是這樣說的：「我們理念是公民直接行動，透過組織、請願、遊行、公投，鼓勵市民為自己權利發聲，推動公民權利，信念是『沒有抗爭，哪有改變』，以非暴力爭取各種社會保障，鞭撻不公不義的政策。」

接受DW採訪時，陳寶瑩回到一年前舉行解散記者會的場地。過去一年不止社民連，還有民主黨都先後解散，陳寶瑩回想，即便社民連這一年還未解散繼續發聲，對政府的壓力都已非常少：「悲哀的情況就在這裡，這個政府連這麼小的異議聲音都不能容忍。」

今年「七一」，香港特區政府除了金紫荊廣場升旗和會展慶祝酒會，還將首度與駐港中聯辦聯合舉辦中共建黨105周年慶祝活動。中國國家主席習近平將在北京人民大會堂發表講話。

今時今日，「七一」在香港的氛圍與過往已大不相同。但對於陳寶瑩來說，她記憶裡的「七一」還未成為過去式。她說，以往民間會趁這天表達各種各樣的訴求，由民主、環保、同志平權等都有，如今「雖然受著很大打壓到窒息，我覺得我們民間社會有機會的話，應該都要保持活力和多元訴求。」

關靖豐也認為，香港社會依然存在不一樣的聲音。

「從銅鑼灣走到金鐘的這些經歷，即使後來在體制的框架裡逐漸被壓縮，但它們仍然深深留在我們的記憶，以及日常生活的感受之中。我相信，正是這些經歷，讓我這一代，甚至比我更年輕的一輩，都能感受到這些日子的重量與強度。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】