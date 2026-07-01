中歐確立貿易磋商機制 將交換數據「提高透明度」

大陸商務部長王文濤廿九日在布魯塞爾與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議，並在會後發表聯合聲明，確認正式成立中歐貿易投資磋商機制，下設貿易投資平衡等四個工作組，歐方指出期盼在十月取得具體成果。

去年歐盟對陸貨物貿易逆差達到約三六○○億歐元，歐盟此前表態，對陸貿易逆差持續擴大的現狀「不可持續」，並指希望通過對話緩和緊張關係。

中歐貿易談判後發表的聯合聲明說，雙方已同意設立貿易投資磋商機制，初步下設貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革四個工作板塊，並設立聯合監測機制，交換貿易數據，「以提高透明度」並管控貿易摩擦。雙方並交換了市場准入問題清單。圍繞大陸對稀土等關鍵礦產實施的出口管制，雙方充分肯定對話取得積極進展，同意「進一步採取便利措施，維護全球產供鏈穩定」。雙方也商定在「秋季」再次舉行會議。

塞夫柯維奇在會後向媒體表示，雙方將致力於解決困擾歐中經濟關係的各種核心問題，尤其是隨著受到政府補貼的大陸商品大量湧入歐洲，歐洲對陸貿易逆差正不斷擴大。他期許在十月前取得具體成果。這個期限與定於十月十五日舉行的歐盟領導人峰會時間相吻合。

大陸商務部則指，王文濤在磋商中就歐盟逆變器（變流器）融資禁令、「網絡安全法」修訂草案和「工業加速器法案」等問題提出關切。他強調，大陸不是歐盟面臨問題的根源，而是解決問題的夥伴。

另外，王文濤廿八日會見了德國經濟部長萊歇，雙方一致同意重啟暌違十年未舉行之「中德經濟合作聯委會機制」，雙方將在聯委會框架下成立貿易投資工作組和產業合作工作組，分別以政策溝通和政企對話為工作重點。此外，雙方同意立即啟動出口管制技術層面磋商，以平衡解決各自關切。