新聞眼／條文面向內部 貫徹中共民族論述

大陸「民族團結進步促進法」全文共六十三條，除少數條文涉外，絕大部分的條文都是面向內部，試圖強化各族向心力，包含「鑄牢中華民族共同體意識」，以及「中國共產黨關於加強和改進民族工作的重要思想」等。

這部法律於二○二三年十一月啟動立法工作，去年大陸人大常委會進行兩次審議，並在今年三月人大會議通過。將此歷程與外部環境相對照，則中共在議法時很可能思考了其面臨的外部環境變化，並借鏡了俄烏戰爭、以哈戰爭等涉及族群問題的國際衝突，官方事後也指出這部法律是「應對百年未有之大變局」的重要舉措，更指是「用法律武器有效防範和化解民族領域重大隱患」。

對內，近年中共不斷強化「中華民族共同體」論述，民族施政也以此為主線展開。例如推廣「國家通用語言」，並且提出「三交」（各民族交往、交流、交融）、建構民族「互嵌式社區」等。

而中共總書記習近平二○二三年六月稱自己最近一直思考「建設中華民族現代文明」的問題，他更指，「我們沒有搞聯邦制、邦聯制，確立了單一制國家形式，實行民族區域自治制度，就是順應向內凝聚、多元一體的中華民族發展大趨勢」。去年他接連前往西藏、新疆出席自治區成立六十年、七十年大會，創中共建政以來罕見紀錄。

目前看來，整部法律側重內部問題，如加強歷史教育、黨領導、促進三交等，雖有部分反外部干涉內容，但性質仍迥異於「反間諜法」、「反外國制裁法」這類專門針對境外的法律。