陸「民族團結法」今起施行 反外力干涉遭質疑

大陸「民族團結進步促進法」將於今日起施行。該法共有六十三條，針對大陸民族政策、特別是「鑄牢中華民族共同體意識」、各族交流、以及民族地區的區域協調發展等，均有詳細規範。而陸委會、海基會此前已批評該法概念模糊，並示警赴陸安全性。

該法今年三月在大陸人大會議上通過。序言強調，「各族人民」、一切國家機關和武裝力量等，都要「把鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設作為共同任務」。涉台的部分提到，「促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

近期該法也引起外界對「長臂管轄」的質疑。例如第十條稱，「民族團結進步事業不受外部勢力的干涉。堅決反對一切以民族、宗教、人權等借口對中華人民共和國實施汙蔑抹黑、遏制打壓、滲透破壞等行為」。第六十三條指「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」。

府院昨對此沒有回應；國民黨表示，任何涉及台灣人民自由權益與人身安全，都應該明確可預期；民眾黨立院黨團表示，中共惡法恣意擴張管轄權，絕對不會得到台灣人民的支持。

海基會秘書長羅文嘉廿六日提到，該法認定標準模糊、不確定性極高，且明定任何人只要被認定未具備「五個認同」（對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同），即有可能構成「破壞民族團結、製造民族分裂」的違法行為。

陸委會副主委梁文傑日前則表示，這部法律概念模糊、缺乏明確定義，民眾無法判斷哪些行為是安全的、哪些是危險的，只能夠自我審查。

對於外界擔心該法就域外適用作出規定是「治外法權」、「長臂管轄」，大陸司法部副部長胡衛列廿四日稱，以法治化手段抵禦各類境外涉民族領域的不法行為，根本目的是為了守護民族和睦、社會安定與國家安全，不影響中外正常的人文交流交往。