聽新聞
0:00 / 0:00

陸「民族團結法」今起施行 反外力干涉遭質疑

聯合報／ 記者廖士鋒林銘翰鄭媁屈彥辰／連線報導
大陸司法部副部長胡衛列24日回覆國際社會質疑「民族團結進步促進法」對海外人士進行「長臂管轄」時，他批評部分西方媒體「歪曲解讀」。中新社
大陸司法部副部長胡衛列24日回覆國際社會質疑「民族團結進步促進法」對海外人士進行「長臂管轄」時，他批評部分西方媒體「歪曲解讀」。中新社

大陸「民族團結進步促進法」將於今日起施行。該法共有六十三條，針對大陸民族政策、特別是「鑄牢中華民族共同體意識」、各族交流、以及民族地區的區域協調發展等，均有詳細規範。而陸委會海基會此前已批評該法概念模糊，並示警赴陸安全性。

該法今年三月在大陸人大會議上通過。序言強調，「各族人民」、一切國家機關和武裝力量等，都要「把鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設作為共同任務」。涉台的部分提到，「促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

近期該法也引起外界對「長臂管轄」的質疑。例如第十條稱，「民族團結進步事業不受外部勢力的干涉。堅決反對一切以民族、宗教、人權等借口對中華人民共和國實施汙蔑抹黑、遏制打壓、滲透破壞等行為」。第六十三條指「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」。

府院昨對此沒有回應；國民黨表示，任何涉及台灣人民自由權益與人身安全，都應該明確可預期；民眾黨立院黨團表示，中共惡法恣意擴張管轄權，絕對不會得到台灣人民的支持。

海基會秘書長羅文嘉廿六日提到，該法認定標準模糊、不確定性極高，且明定任何人只要被認定未具備「五個認同」（對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同），即有可能構成「破壞民族團結、製造民族分裂」的違法行為。

陸委會副主委梁文傑日前則表示，這部法律概念模糊、缺乏明確定義，民眾無法判斷哪些行為是安全的、哪些是危險的，只能夠自我審查。

對於外界擔心該法就域外適用作出規定是「治外法權」、「長臂管轄」，大陸司法部副部長胡衛列廿四日稱，以法治化手段抵禦各類境外涉民族領域的不法行為，根本目的是為了守護民族和睦、社會安定與國家安全，不影響中外正常的人文交流交往。

海基會 陸委會 大陸

延伸閱讀

明日起 境外組織和個人破壞中國民族團結將遭中共究責

中國民族團結促進法即將實施 德國政府表示高度關注

陸「民族團結進步促進法」明上路 多國政府高度關切

日議員團體抗議中國民族團結法 自民黨眾議員古屋圭司：民主國家難容

相關新聞

中歐確立貿易磋商機制 將交換數據「提高透明度」

大陸商務部長王文濤廿九日在布魯塞爾與歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議，並在會後發表聯合聲明，確認正式成立中歐貿易投資磋商機制，下設貿易投資平衡等四個工作組，歐方指出期盼在十月取得具體成果。

新聞眼／條文面向內部 貫徹中共民族論述

大陸「民族團結進步促進法」全文共六十三條，除少數條文涉外，絕大部分的條文都是面向內部，試圖強化各族向心力，包含「鑄牢中華民族共同體意識」，以及「中國共產黨關於加強和改進民族工作的重要思想」等。

陸「民族團結法」今起施行 反外力干涉遭質疑

大陸「民族團結進步促進法」將於今日起施行。該法共有六十三條，針對大陸民族政策、特別是「鑄牢中華民族共同體意識」、各族交流、以及民族地區的區域協調發展等，均有詳細規範。而陸委會、海基會此前已批評該法概念模糊，並示警赴陸安全性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。