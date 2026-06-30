中共黨慶前一日 政治局會議研究部署防汛抗旱

新華社報導，中共中央總書記習近平30日主持召開中共中央政治局會議，研究部署防汛抗旱工作，報導表示，「會議還研究了其他事項」，這通常涉及正部級人事任免。另，7月1日是中共建黨105周年，中共將在北京人民大會堂舉辦慶祝大會，習近平將發表重要講話。

港媒明報日前指出，按照慣例，中共政治局會議每月召開一次，通常在月底召開，研究部署重大事項，有時候新華社報導文末會有一句「會議還研究了其他事項」，通常是指任免正部級的高級人事。

據新華社，30日的政治局會議指出，今年主汛期大陸極端天氣氣候事件仍將偏多、旱澇並重，各地區各有關部門要進一步提高思想認識，樹牢底線思維、極限思維，立足防大汛、抗大旱、防強颱風，採取有力措施做好防汛抗旱、搶險救災各項工作。

會議強調，要始終把人民生命安全放在首位，提高監測預報精準度，及時果斷組織人員轉移避險，嚴防出現群死群傷。要確保大江大河大湖防洪安全，全面加強河湖行洪空間管控。

另外，大陸官方向來在各種紀念活動「逢五逢十」時擴大舉辦。新華社報導，慶祝中國共產黨成立一〇五周年大會將於1日上午10點舉行，習近平將向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表講話。「七一勳章」是中共授予黨員的最高榮譽，2021年中共成立100周年時首次頒授，每隔5年頒授一次。

中共6月29日則舉行了建黨105周年音樂會，明報引述分析指出，根據座位安排，4月中旬遭免去外交部副部長的孫衛東，已轉任中共中央國安辦常務副主任，晉升為正部級。

而根據中共中組部數據，截至2025年底，中共黨員總數1億128.6萬名，較2024年淨增101.5萬名，年增約1%，增速則連續第4年放緩。