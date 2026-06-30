陸外長王毅 將出訪丹麥、瑞典、芬蘭及挪威等北歐四國

大陸外交部30日宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭及挪威，期間將分別與四國外長會談，就雙邊關係及國際與地區議題交換意見。

大陸外交部30日舉行例行記者會，由發言人郭嘉昆主持。針對王毅出訪消息，郭嘉昆表示，丹麥、瑞典、芬蘭、挪威是最早承認並同新中國建交的一批歐洲國家，對華友好歷史積澱深厚。

郭嘉昆說道，近年來，中國同四國關係穩健發展，在綠色轉型、貿易投資、科技創新等領域合作成果豐碩，在維護多邊主義和自由貿易、共同應對氣候變化等全球性挑戰上共識廣泛。

他表示，訪問期間，王毅外長將同四國外長分別舉行會談，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

此前，大陸外交部30日於網站發布消息宣布，應丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、瑞典外交大臣斯蒂納加德（Maria Malmer Stenergard）、芬蘭外長瓦爾通寧（Elina Valtonen）、挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）邀請，王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。

新加坡聯合早報指出，王毅今年2月曾訪歐並出席慕尼黑安全會議，期間會見多國外長。中國過去一年與北歐四國外交互動頻繁，王毅今年1月也曾與芬蘭外長通話，強調中歐關係應以合作為主、夥伴為定位。王毅並呼籲歐盟通過對話協商化解分歧，積極考慮加強「一帶一路」倡議和歐盟「全球門戶」計劃的戰略對接，重啟中歐投資協定批約，積極探討商簽中歐自貿協定。

此前，丹麥、瑞典及挪威外長分別於去年5月、10月、11月到大陸訪問並與王毅會談。