主權移交29周年 香港明第2次辦慶中共建黨活動

7月1日香港主權交接29周年，港府除依慣例舉行系列慶祝儀式，還有加插活動，慶祝中共建黨105周年，這將是香港主權交接後，第二次舉行慶祝中共建黨的活動，但是首度由港府與大陸駐港中聯辦聯合舉辦。

香港政府每年七一，都會舉行系列慶祝活動，主要是早上的金紫荊廣場升旗禮、上午的會展中心慶祝酒會，以及晚上的文娛晚會。

今年相關活動如常舉行，但臨近七一，香港政府和大陸陸港中聯辦在星期一通知，將在會展中心舉辦慶祝中共建黨一百周年的活動，活動詳情未見公布。

今年是中共建黨105周年，北京將在人民大會堂舉辦「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，舉行時間由往常的早上8點，移到上午10點，主要內容是習近平發表講話。會向「七一勳章」獲得者頒授勳章。香港的慶祝中共建黨活動，初步消息會與北京大會同步，聽取習近平講話。

這是香港主權交接後，第二次舉辦慶祝中共建黨活動。2021年7月1日，香港時任特首林鄭月娥率隊到北京參加中共建黨百年活動，香港方面則由「香港各界慶典委員會」舉辦「慶祝中國共產黨成立100周年暨香港回歸24周年系列活動」。

按中國政治慣例，各種紀念活動逢十大慶、逢五小慶。今次中共建黨屬逢五紀念，香港主權交接則不逢十也不逢五，相信這個原因令慶祝中共建黨活動未及早安排和組織，但習近平講話提高了活動安排的重要性。