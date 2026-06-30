明日起 境外組織和個人破壞中國民族團結將遭中共究責

中國大陸「民族團結進步促進法」將於明（1）日起施行，因該法第63條明訂：「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」，引發外界對於中共長臂管轄的疑慮。

「民族團結進步促進法」於今年3月12日由中共第十四屆全國人民代表大會第四次會議通過。該法序言稱，中國全國各族人民、一切國家機關和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業事業組織，都要依照憲法和法律，把鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設作為共同任務。

該法第21條還提到，「國家促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

陸委會早前曾就此舉行專家學者座談會，與會學者認為，「民族團結進步促進法」是中共企圖構築「中華民族偉大復興」的合法性總綱，是一部從意識形態（築牢共同體意識）到實質建設（推進共同體建設）的全方位操控工具，其法理架構嚴密，企圖在黨領政權下填補統治正當性缺口。

專家統計，該法全部共65條，出現「應當」義務的頻率高達53次，對象涵蓋各級政府、教育機構、宗教團體、企業甚至未成年父母。法律賦予了極為綿密的法律責任，從行政處分、治安管理處罰到刑事責任。透過這部法律作為橋接，中共能將任何不配合的行為架接到既有的行政罰或刑法中進行處置。

專家警告，此法在對台操作上採取「非統即獨」的邏輯。過去台獨有明確定義，現在則是「不支援統一、不認同共同體」即視為台獨。這是一種極度的規訓擴張，法律紅線變得極其模糊。中共從過去「反獨促統」，將進一步朝向採取「反獨逼統」策略。在這種壓力下，台灣民眾維持現狀的空間恐被沒收，只要不表態支持統一，隨時可能被羅織罪名。

學者示警，因該法強調全方位的支持「民族團結」與「國家統一」，並且明確要求黨政機關幹部、統戰組織等必須負起相關義務，因此未來陸方各層級囿於促統壓力，在對台交流活動可能更加統戰化、任務化。

因此專家建議，面對中共的長臂管轄，政府可持續發布具體案例與風險警示，協助民眾瞭解中共法律陷阱。