快訊

遭美國人笑沒裝冷氣！巴黎副市長反嗆：全球第二碳排大國憑什麼說教？

台積電及聯發科領軍台股收漲1,126點 6月高低差距達6,212點

高鐵台北站啟用塵封20年「神秘通道」 估尖峰日加速一萬人離站

聽新聞
0:00 / 0:00

明日起 境外組織和個人破壞中國民族團結將遭中共究責

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
未來境外組織和個人若支持西藏流亡政府，也恐面臨中共依據「民族團結進步促進法」追究法律責任。聯合報系資料照
未來境外組織和個人若支持西藏流亡政府，也恐面臨中共依據「民族團結進步促進法」追究法律責任。聯合報系資料照

中國大陸「民族團結進步促進法」將於明（1）日起施行，因該法第63條明訂：「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」，引發外界對於中共長臂管轄的疑慮。

「民族團結進步促進法」於今年3月12日由中共第十四屆全國人民代表大會第四次會議通過。該法序言稱，中國全國各族人民、一切國家機關和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業事業組織，都要依照憲法和法律，把鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建設作為共同任務。

該法第21條還提到，「國家促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

陸委會早前曾就此舉行專家學者座談會，與會學者認為，「民族團結進步促進法」是中共企圖構築「中華民族偉大復興」的合法性總綱，是一部從意識形態（築牢共同體意識）到實質建設（推進共同體建設）的全方位操控工具，其法理架構嚴密，企圖在黨領政權下填補統治正當性缺口。

專家統計，該法全部共65條，出現「應當」義務的頻率高達53次，對象涵蓋各級政府、教育機構、宗教團體、企業甚至未成年父母。法律賦予了極為綿密的法律責任，從行政處分、治安管理處罰到刑事責任。透過這部法律作為橋接，中共能將任何不配合的行為架接到既有的行政罰或刑法中進行處置。

專家警告，此法在對台操作上採取「非統即獨」的邏輯。過去台獨有明確定義，現在則是「不支援統一、不認同共同體」即視為台獨。這是一種極度的規訓擴張，法律紅線變得極其模糊。中共從過去「反獨促統」，將進一步朝向採取「反獨逼統」策略。在這種壓力下，台灣民眾維持現狀的空間恐被沒收，只要不表態支持統一，隨時可能被羅織罪名。

學者示警，因該法強調全方位的支持「民族團結」與「國家統一」，並且明確要求黨政機關幹部、統戰組織等必須負起相關義務，因此未來陸方各層級囿於促統壓力，在對台交流活動可能更加統戰化、任務化。

因此專家建議，面對中共的長臂管轄，政府可持續發布具體案例與風險警示，協助民眾瞭解中共法律陷阱。

中共 中華人民共和國 中國大陸

延伸閱讀

中國民族團結促進法即將實施 德國政府表示高度關注

中國民族團結法將上路 李明哲：嚴厲挑戰台灣民主

反制跨境鎮壓 學者籲採取透明化策略攜手民主盟友

陸「民族團結進步促進法」明上路 多國政府高度關切

相關新聞

香港國安法實施至今 394人因涉嫌危害國安被捕

在香港主權移交即將屆滿29周年之際，據央視新聞報導，自香港國安法實施至2026年4月初，六年來，香港共有394人涉嫌危害國家安全被捕，其中208人被檢控、180人被定罪，黎智英等「反中亂港頭目」認罪服法。

明日起 境外組織和個人破壞中國民族團結將遭中共究責任

中國大陸「民族團結進步促進法」將於明（1）日起施行，因該法第63條明訂：「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」，引發外界對於中共長臂管轄的疑慮。

陸「民族團結進步促進法」明上路 多國政府高度關切

大陸「民族團結進步促進法」7月1日實施，引發德國、澳洲、歐盟、美國及多個人權團體與學者陸續表達關切，擔心該法可能涉及語言、宗教及文化等領域的規範強化，並對境外人士與跨國適用問題帶來不確定性，部分觀察亦關注其可能產生的寒蟬效應與對外交流影響。

香港移交大陸29年 陸委會：國安監控常態化、將強化台港往來風險控管

在7月1日前夕，陸委會針對香港情勢公布報告指出，香港立法與司法的制衡功能失調，加以港府強力推動愛黨愛國教育，擴張國安法制，令國際關切香港進一步「中國大陸化」情形。就台港交流，陸委會強調，將完善風險管控機制，守護台灣的民主自由與繁榮安全。

香港主權移交29周年 陸委會：進一步「中國大陸化」

香港主權移交即將屆滿29周年前，大陸委員會今公布「香港移交29周年情勢研析報告」指出，在「國安至上、行政主導」的中共治港政策基調下，香港立法與司法的制衡功能失調，加以港府複製「中共維穩模式」進行政治、教育、社會、經濟與司法控制，且強力推動愛黨愛國教育，擴張國安法制，外交上緊跟中共步調，令國際關切香港進一步「中國大陸化」情形，以及「一國兩制」下香港剩餘的自主性。

中共穩居全球最大黨 黨員破1.01億年增百萬人

今年7月1日為中共建黨105周年，在此前夕，中共中央組織部發布統計公報顯示，截至2025年12月31日，中共黨員總數達10128.6萬名，較2024年底淨增101.5萬名，續維持在1億人以上規模。同時，黨內基層組織達543.1萬個，較上年底增加18.1萬個，顯示組織體系持續擴張與延伸。在結構方面，大專及以上學歷黨員占比59.0%，35歲及以下新發展黨員占84.0%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。