香港移交大陸29年 陸委會：國安監控常態化、將強化台港往來風險控管

在7月1日前夕，陸委會針對香港情勢公布報告指出，香港立法與司法的制衡功能失調，加以港府強力推動愛黨愛國教育，擴張國安法制，令國際關切香港進一步「中國大陸化」情形。就台港交流，陸委會強調，將完善風險管控機制，守護台灣的民主自由與繁榮安全。

陸委會30日透過新聞參考資料，向外公布該會「香港移交29週年情勢研析報告」部分內容，指出香港移交29週年，複製中共維穩模式，國安監控常態化，我政府強化風險控管，維繫台港健康有序往來。

陸委會表示，台港民間經貿及人員往來仍頻密。2025年，香港仍為我第5大出口市場，我為香港第2大貿易夥伴；雙方人員往來逾百萬人次，互為對方第2大客源市場。政府對於在台就學的香港學生與移居台灣的香港民眾，持續協助渠等在台安居樂業。政府也將續依賴總統之「17條」指示，完善風險管控機制，守護台灣的民主自由與繁榮安全。

在經濟層面，陸委會指出香港經濟連年增長，躍居全球第5大商品貿易經濟體。主要國家及國際組織相關評估認為，香港仍是高度開放的經濟體，港幣與美元的聯繫匯率制度亦未生變。惟國安相關法律的實施及升級，以及陸港經濟融合的高度連動衍生的不確定性和商業風險，已成企業在港營商、投資需考量之重要因素。

在政治層面，陸委會則提到中共發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，以及中共涉港事務高層相關發言，凸顯中共對港政策的基調為「國安至上、行政主導」。香港舉行第八屆立法會選舉，要求新屆議員支持政府施政、不能拆台。港府修訂「港版國安法」第43條實施細則、訂定「維護國家安全(程序事宜)規例」，增加各界對香港國安紅線擴張的擔憂。

社會管制方面，國安紅線及愛黨愛國教育持續在香港社會中擴張。「五一」、「六四」、「七一」等集會遊行仍遭禁止，新聞自由、藝文創作遭審查、打壓案例層出不窮。司法層面，香港在無關國安的民商事及刑事案件，繼續依普通法及國際標準運作；惟在國安案件中，司法權所受壓力受到國際關切，尤以黎智英在長期羈押後，遭重判20年徒刑，受到主要國家強烈抨擊。

在陸港關係上，港府將於今年制定首個「五年規劃」以對接「十五五規劃」。陸委會表示，輿論憂慮是否影響香港政策自主性及其自由經濟制度。