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香港主權移交29周年 陸委會：進一步「中國大陸化」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港主權移交即將屆滿29周年前，陸委會發布報告指出，國際關切香港進一步「中國大陸化」情形，以及「一國兩制」下香港剩餘的自主性。中通社
香港主權移交即將屆滿29周年前，陸委會發布報告指出，國際關切香港進一步「中國大陸化」情形，以及「一國兩制」下香港剩餘的自主性。中通社

香港主權移交即將屆滿29周年前，大陸委員會今公布「香港移交29周年情勢研析報告」指出，在「國安至上、行政主導」的中共治港政策基調下，香港立法與司法的制衡功能失調，加以港府複製「中共維穩模式」進行政治、教育、社會、經濟與司法控制，且強力推動愛黨愛國教育，擴張國安法制，外交上緊跟中共步調，令國際關切香港進一步「中國大陸化」情形，以及「一國兩制」下香港剩餘的自主性。

陸委會表示，在政治層面，中共發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，以及中共涉港事務高層相關發言，凸顯中共對港政策的基調為「國安至上、行政主導」。香港舉行第八屆立法會選舉，要求新屆議員支持政府施政、不能拆台。港府持續以「先訂立，後審議/簡報」方式，修訂「港版國安法」第43條實施細則、訂定「維護國家安全（程序事宜）規例」，除引發行政權凌駕立法權、司法權的討論，亦增加各界對香港國安紅線擴張的擔憂。

在經濟層面，香港經濟連年增長，躍居全球第5大商品貿易經濟體。主要國家及國際組織相關評估認為，香港仍是高度開放的經濟體，港幣與美元的聯繫匯率制度亦未生變。惟國安相關法律的實施及升級，以及陸港經濟融合的高度連動，衍生的不確定性和商業風險，已成企業在港營商、投資需考量之重要因素。

社會管制方面，國安紅線及愛黨愛國教育持續在香港社會中擴張。「五一」、「六四」、「七一」等集會遊行仍遭禁止，新聞自由、藝文創作遭審查、打壓案例層出不窮。相關機關透過教科書編修、公共展覽解說等重構歷史，輿論憂慮一味強調政治正確的教學，恐不利學生培養自主性思維。另港府擬逐年強化公共監視系統，也引來複製「中共維穩模式」的憂慮與批評。

在司法層面，香港在無關國安的民商事及刑事案件，繼續依普通法及國際標準運作；惟在國安案件中，司法權所受壓力受到國際關切。外界也批評國安案件一再延後審訊，變相延長羈押時程，嚴重損害人權；尤以黎智英在長期羈押後，遭重判20年徒刑，受到主要國家強烈抨擊。另港府騷擾遭通緝者在港親友以及跨境鎮壓作為不斷，意圖製造寒蟬效應，遭各國譴責侵犯人權。

在陸港關係上，各界關注中共發布的「十五五規劃」對陸港關係未來發展的影響，該規劃除重申香港要「融入」，更強調要「服務」中國大陸發展大局。港府將於今年制定首個「五年規劃」以對接「十五五規劃」。輿論憂慮是否影響香港政策自主性及其自由經濟制度。

報告稱，過去一年來，主要國家及國際社會持續關切香港自由人權及情勢發展，美、英、加分別延長或放寬援港措施。國際輿論並關注香港緊跟中共對外政策步調，及香港遭利用協助伊朗、俄羅斯規避制裁。

香港 陸委會 國安

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