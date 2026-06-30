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中共穩居全球最大黨 黨員破1.01億年增百萬人

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央組織部公布，截至2025年12月31日，中共黨員總數達10128.6萬名，較2024年底淨增101.5萬名。圖為2025年7月1日，上海市新黨員代表入黨宣誓活動在中共一大會址前舉行。新華社
中共中央組織部公布，截至2025年12月31日，中共黨員總數達10128.6萬名，較2024年底淨增101.5萬名。圖為2025年7月1日，上海市新黨員代表入黨宣誓活動在中共一大會址前舉行。新華社

今年7月1日為中共建黨105周年，在此前夕，中共中央組織部發布統計公報顯示，截至2025年12月31日，中共黨員總數達10128.6萬名，較2024年底淨增101.5萬名，續維持在1億人以上規模。同時，黨內基層組織達543.1萬個，較上年底增加18.1萬個，顯示組織體系持續擴張與延伸。在結構方面，大專及以上學歷黨員占比59.0%，35歲及以下新發展黨員占84.0%。

新華社報導，中共中央組織部6月30日發布「中國共產黨黨內統計公報」，截至2025年12月31日，中國共產黨黨員總數為10128.6萬名，比2024年底淨增101.5萬名，增幅為1.0%。中國共產黨現有基層組織543.1萬個，比2024年底淨增18.1萬個，增幅為3.4%。其中，基層黨委31.4萬個，總支部33.3萬個，支部478.3萬個。

公報指出，在黨員性別、民族和學歷等結構方面，女黨員3191.4萬名，占31.5%；少數民族黨員787.8萬名，占7.8%；大專及以上學歷黨員5976.5萬名，占59.0%。年齡分布上，30歲及以下黨員1209.4萬名，31至35歲黨員1011.5萬名，而61歲及以上黨員2991.4萬名為各年齡層中最多。

在發展黨員方面，2025年共發展黨員208.6萬名，其中35歲及以下占84.0%，大專及以上學歷占54.8%。在職業分布上，學生82.2萬名，在生產、工作一線發展黨員107.2萬名。

公報並顯示，2025年全國各級黨組織共表彰優秀共產黨員58.3萬名、優秀黨務工作者16.5萬名，並頒發「光榮在黨50年」紀念章93.9萬枚。截至2025年底，全國入黨申請人2086.4萬名，入黨積極分子1064.0萬名。

在組織建設方面，大陸全國共有各級地方黨委3202個，城市街道、鄉鎮、社區及行政村黨組織覆蓋率均超過99.9%，機關、事業單位、企業及社會組織黨組織則基本實現應建盡建。

新華社此前一日報導，慶祝中國共產黨成立105周年音樂會「人民至上」29日晚間在京舉行。習近平、中李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，同約3000名觀眾一起觀賞演出。

此外，慶祝中國共產黨成立105周年大會將於7月1日上午10時在人民大會堂舉行，中央重點新聞網站及新媒體平台將同步轉播。習近平將向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。

中共 共產黨

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