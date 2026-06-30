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中共建黨105年 官方預熱舉行音樂會活動

中央社／ 台北30日電

今年是中共建黨105年，中國官方預計將舉辦相關紀念活動。據中國官媒央視新聞報導，有關中共建黨105年的音樂會昨晚在北京舉行，中共總書記習近平與其他6名政治局常委，與3000名觀眾觀看演出。

據中國官媒央視新聞報導，音樂會「人民至上」昨日晚間在北京舉行，在北京的中共中央政治局委員、中央書記處書記，中央軍委副主席，全國人大常委會副委員長，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協副主席觀看音樂會。

觀看音樂會的還有中共中央黨政軍群各部門和北京市主要負責官員，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，功勳榮譽表彰獲得者代表，老黨員、老幹部代表，在中國工作的外國專家代表，首都基層黨員和各界群眾代表，駐京部隊官兵代表等。

中共預計於7月1日舉行「慶祝建黨105週年大會」，習近平將向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表講話。

中共 習近平 央視

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