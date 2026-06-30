台海若戰爭 美有戰略軟肋

地緣政治分析家拉澤克在「外交家」雜誌撰文，以「台灣危機與美國搖搖欲墜的工業基礎」為題指出，若台海危機明天爆發，美國恐因工業能力遭數十年離岸外包影響武器供應，成為戰略弱點。

這篇廿五日刊出的文章指出，華府多年來已預想亞太長期衝突情境並為之準備，但即使最周全的戰略規畫，也難以彌補美國在艦艇、飛彈及其他武器零組件製造能力上的缺口，部分關鍵供應甚至來自主要地緣對手中國大陸，這一點恐成美國的軟肋。

拉澤克指出，美國國防工業基礎的弱點，已不僅是經濟問題，而是立即的戰略弱點。

過去近四個月的美伊戰爭中，伊朗憑藉不對稱作戰大幅消耗美國武器庫存，也暴露美軍在火箭引擎、點火器、導引系統及防空攔截彈等關鍵物資短缺。美國國防部近期宣布對L3哈里斯技術公司火箭引擎設施注資十億美元，就是為了緊急擴大國內武器生產，填補過度依賴國際夥伴的製造缺口。

拉澤克分析，美國工業基礎外移始於蘇聯解體後，並伴隨全球化貿易擴張而加速。隨著新興經濟體提供更低廉勞動力與更高企業利潤，不少美企將部分製造轉往海外。

文章指中國快速崛起也進一步放大美國戰略脆弱；中國是關鍵礦物、先進電子產品與再生能源技術重要樞紐，其製造規模與加工能力，使美國部分工業利益必須經過主要地緣政治競爭對手。北京也已多次展現將供應鏈控制權武器化意願，包括管制稀土出口，及近期回應美國半導體與科技投資限制的措施。

若兩岸發生戰爭，美國根據台灣關係法繼續向台灣提供防衛武器，可能加劇上述各種脆弱性。這場衝突可能會讓半導體供應鏈、航運路線、接觸製造業中心三者同時面臨巨大壓力，凸顯美國放任工業產能外移問題。

川普六月十七日援引國防生產法，授權國防部與民間供應商建立自願協議，以打通瓶頸加速供應鏈運作。