台海緊張 陸列核心風險之首

北京清華大學戰略與安全研究中心近日發布「二○二六中國外部安全風險展望」報告指，「台海局勢持續緊張與多方介入」是大陸當前面臨十大核心風險之首。應警惕下半年台灣九合一選舉前後，民進黨可能操弄「抗中」議題綁架選情。

北京清華大學戰略與安全研究中心成立於二○一八年十一月，由中共前副外長傅瑩創建。前述報告稱，二○二六年中國外部安全風險呈現三個顯著特徵：「三海聯動」（東海、台海和南海）風險空前突出；經濟安全與地緣政治風險的交織疊加；「灰犀牛」與「黑天鵝」共存的複合風險態勢。

報告綜合中國數十位資深國際安全專家的判斷，從地緣政治與軍事安全、經濟金融與產業鏈、非傳統安全三大維度，列出當前中國面臨的十大核心風險；其中居首的是「台海局勢持續緊張與多方介入」。

報告稱，台海形勢是中國安全的首要風險。二○二六年台海風險並非來自單一方向，而是台灣當局推進台獨活動、美國對台軍售與官方往來擴大、日本深度介入三股力量的匯聚與共振。值得警惕的是，二○二五年十二月川普簽署「台灣保證落實法案」為美國放寬對台交往提供法律依據，日本和歐洲國家可能效仿。

報告認為二○二六年台海存在多個高風險時間窗口。下半年，美國期中選舉階段，美政客打「台灣牌」的動力顯著上升。台灣九合一選舉前後，民進黨可能操弄「抗中」議題綁架選情。美軍為強化「拒止防禦」戰術，可能部署無人武器裝備，在多個層面增加緊張和衝突升級風險。並指出台海風險中日本因素的危險性，稱高市政權可能在諸多方面持續冒進。

其餘風險依序為：中日關係結構性惡化、中美科技產業鏈深度脫鉤與系統性圍堵、南海「準軍事化」對抗、全球經濟金融系統動盪、俄烏衝突風險外溢、中歐經貿關係「安全化」制度升級、ＡＩ賦能網路攻擊、海外利益保護與反恐形勢惡化、朝鮮半島核試驗與衝突危機。