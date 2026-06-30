小飛機撞擊「中國尊」後 中國全境停飛輕型固定翼飛機

（德國之聲中文網）北京市政府在事故發生的次日表示，這架雙座飛機在周五發生的事故中墜毀，機上唯一一名駕駛員遇難，此外造成13名人員受傷。該飛機在晚高峰時段撞上了位於北京中央商務區、高528米的建築——中信大廈（又稱“中國尊”）。

《金融時報》報道稱，當局已發布一項針對休閒飛行的全國性空域管制令，禁止所有相關飛行活動。這些限制措施尚未公開宣布。中國有關部門正在調查這起事故，但尚未公布造成撞機原因。

路透社報道指出，中國的空域管理屬於全球最嚴格之列，軍方掌握著空域准入與分配的主要控制權。北京更是這一管理體系中最敏感的區域之一。

根據路透社對官方航空導航規則的查閱，中國首都的政治與禮儀核心區域上空，設有一片面積約100平方公裡的永久性禁飛區。該禁飛區緊鄰摩天大樓林立的中央商務區西側，涵蓋了天安門廣場及中南海，即中國最高領導層的辦公所在地。

盡管偶爾能看到警用或其他官方飛機在北京市區上空飛行，但除了國慶閱兵期間的軍機編隊外，在城市摩天大樓附近出現飛機的情況極為罕見。

商業客機的航線通常會繞開北京人口稠密的城區，而低空通航飛行活動也大體上被限制在郊區進行。

北京於今年早些時候，實施了全市範圍的無人機禁令。目前，無人機已無法在京銷售或帶入京城，其倉儲保管也受到嚴格監管。

周五的這起墜機事故，恰好發生在7月1日中國共產黨建黨105周年慶祝活動前夕，這使得該事件受到高度政治關注，同時也給相關管理部門帶來了實施更嚴厲管控措施的壓力。

周一，中國低空空域產業相關股票普遍下跌，其中中信海直（CITIC Offshore Helicopter）股價下跌4%，宗申動力（Zongsen Power Machinery）下跌7.7%。

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