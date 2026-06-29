快訊

孫安佐羈押42天獲100萬交保 法院諭知理由曝

蔡阿嘎二度道歉！認貼標籤讓討論失焦 親吐「我需要深刻反省」

影／疑路口搶快釀禍！計程車左轉撞飛機車 騎士噴越安全島陷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

20家日本實體遭制裁 大陸外交部：遏制「新型軍國主義」妄動

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸商務部今（29）日公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動，並稱相關措施僅針對少數日本實體及兩用物項，不影響中日正常經貿往來。

據大陸外交部官網消息，郭嘉昆29日主持例行記者會。日本媒體提問，大陸商務部上午發布公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單。此前大陸商務部曾表示，相關措施不影響中日正常經貿往來；但日本經濟團體方面稱，即便在民用領域，日本企業的稀土採購也已受到影響，詢問中方如何看待此次措施，以及如何評估對兩國正常經貿往來的影響。

郭嘉昆回應，中方主管部門已發布公告並闡明中方立場。「我們要強調的是，中方此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本『新型軍國主義』妄動。」

郭嘉昆稱，「我們希望日方迷途知返，糾正錯誤行徑，真正反思並回到正確軌道。」他並表示，中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，「誠信守法的日本實體完全無需擔心」。

據大陸商務部29日公告，將20家「參與提升日本軍事實力」的日本實體列入出口管制管控名單。

被列入管控名單的日本實體包括防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、航空裝備研究所、日鋼特機株式會社、三菱電機防衛與空間技術株式會社、三菱精密株式會社、三菱重工海洋技術株式會社、日本飛機株式會社等。

大陸商務部同日另公告，將20家日本實體列入關注名單，理由是無法核實兩用物項最終用戶和最終用途。

名單包括三井E&S株式會社、三井物產航空航天株式會社維修中心、泰拉無人機株式會社、ACSL株式會社、三菱原子燃料株式會社、日本原燃株式會社、富士通網路解決方案株式會社、小松產機株式會社、沖電氣工業株式會社、豐和工業株式會社等。

外交部 日本 大陸商務部

延伸閱讀

陸將20家日本實體列出口管制名單 20家列關注名單

以經促政？日本經團聯擬年內派代表團訪北京 推動日中關係改善

劍指中國 日媒：日擬部署反艦無人潛艇 加強防衛太平洋沿岸

陸海警船在日本EEZ護航科考船 日媒：罕見行使「管轄權」

相關新聞

20家日本實體遭制裁 陸外交部：遏制「新型軍國主義」妄動

大陸商務部今（29）日公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動，並稱相關措施僅針對少數日本實體及兩用物項，不影響中日正常經貿往來。

陸網紅桃機禁區偷拍 邱垂正：不允許藉來台交流竊密

近期，有媒體報導，有大陸網紅來台，在桃園機場禁攝區偷拍，並上傳影音平台，相關消息引起熱議。陸委會主委邱垂正29日對此表示，將依法追訴，政府不允許有人藉來台交流而有竊密行為。

陸智庫：台海緊張 是中國面臨的十大外部安全風險之首

北京清華大學戰略與安全研究中心27日發布「2026中國外部安全風險展望」報告指出，「台海局勢持續緊張與多方介入」是中國大陸當前面臨的十大核心風險之首。應警惕下半年台灣「九合一」選舉前後，民進黨可能操弄「抗中」議題綁架選情。

習近平會見白俄羅斯總統：中白關係進入歷史最好時期

大陸國家主席習近平今（29）日上午在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。習近平表示，中國和白俄羅斯是相互信任支持的真朋友、共同發展繁榮的好夥伴，也是全天候全面戰略夥伴；中白關係近年實現跨越式發展，進入歷史最好時期。

駁張榮恭說法 邱垂正：陸委會非國民黨附隨組織

第六屆海峽兩岸中山論壇28日在廣東省中山市舉行，國民黨副主席張榮恭率團參加。針對遭陸委會批評附和中共敘事，他表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。對此，陸委會主委邱垂正29日回應，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織。

【重磅快評】北京再制裁東京 不止「去軍事化」還要「去工業化」

北京再度出手制裁東京。大陸商務部發布2026年第27及28號公告，前者新增20家出口管控名單，其中包括防衛研究所、陸上裝備研究所、三菱電機防衛與太空技術、日鋼特機株式會社等。後者新增20家出口關注名單：包括三井E&S株式會社等公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。