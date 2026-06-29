20家日本實體遭制裁 大陸外交部：遏制「新型軍國主義」妄動

大陸商務部今（29）日公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動，並稱相關措施僅針對少數日本實體及兩用物項，不影響中日正常經貿往來。

據大陸外交部官網消息，郭嘉昆29日主持例行記者會。日本媒體提問，大陸商務部上午發布公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單。此前大陸商務部曾表示，相關措施不影響中日正常經貿往來；但日本經濟團體方面稱，即便在民用領域，日本企業的稀土採購也已受到影響，詢問中方如何看待此次措施，以及如何評估對兩國正常經貿往來的影響。

郭嘉昆回應，中方主管部門已發布公告並闡明中方立場。「我們要強調的是，中方此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本『新型軍國主義』妄動。」

郭嘉昆稱，「我們希望日方迷途知返，糾正錯誤行徑，真正反思並回到正確軌道。」他並表示，中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，「誠信守法的日本實體完全無需擔心」。

據大陸商務部29日公告，將20家「參與提升日本軍事實力」的日本實體列入出口管制管控名單。

被列入管控名單的日本實體包括防衛研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、航空裝備研究所、日鋼特機株式會社、三菱電機防衛與空間技術株式會社、三菱精密株式會社、三菱重工海洋技術株式會社、日本飛機株式會社等。

大陸商務部同日另公告，將20家日本實體列入關注名單，理由是無法核實兩用物項最終用戶和最終用途。

名單包括三井E&S株式會社、三井物產航空航天株式會社維修中心、泰拉無人機株式會社、ACSL株式會社、三菱原子燃料株式會社、日本原燃株式會社、富士通網路解決方案株式會社、小松產機株式會社、沖電氣工業株式會社、豐和工業株式會社等。