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陸智庫：台海緊張 是中國面臨的十大外部安全風險之首

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
北京清華大學戰略與安全研究中心27日發布「2026中國外部安全風險展望」報告指出，「台海局勢持續緊張與多方介入」是中國大陸當前面臨的十大核心風險之首。圖為共軍轟6K戰機。美聯社
北京清華大學戰略與安全研究中心27日發布「2026中國外部安全風險展望」報告指出，「台海局勢持續緊張與多方介入」是中國大陸當前面臨的十大核心風險之首。圖為共軍轟6K戰機。美聯社

北京清華大學戰略與安全研究中心27日發布「2026中國外部安全風險展望」報告指出，「台海局勢持續緊張與多方介入」是中國大陸當前面臨的十大核心風險之首。應警惕下半年台灣「九合一」選舉前後，民進黨可能操弄「抗中」議題綁架選情。

清華大學戰略與安全研究中心成立於2018年11月，由中共前副外長傅瑩創建。該中心發布的前述報告稱，2026年中國外部安全風險呈現三個顯著特徵：「三海聯動」（東海、台海和南海）風險空前突出；經濟安全與地緣政治風險的交織疊加；「灰犀牛」與「黑天鵝」共存的複合風險態勢。

這份報告綜合中國數十位資深國際安全專家的判斷，從地緣政治與軍事安全、經濟金融與產業鏈、非傳統安全三大維度，列出當前中國面臨的十大核心風險，綜合考量風險的發生概率、潛在影響烈度、可控性與關聯性四個維度，按風險水準由高到低進行排列，其中居首的是「台海局勢持續緊張與多方介入」。

報告稱，台海形勢是中國安全的首要風險。2026年台海風險並非來自單一方向，而是台灣當局推進台獨活動、美國對台軍售與官方往來擴大、日本深度介入三股力量的匯聚與共振。值得高度警惕的是，2025年12月川普簽署的《台灣保證落實法案》為美國放寬對台交往提供了法律依據，日本和歐洲個別國家可能跟隨效仿。

報告認為，2026年台海存在多個高風險時間窗口。下半年，美國中期選舉階段，美國政客打「台灣牌」的動力顯著上升。此外，台灣「九合一」選舉前後，民進黨可能操弄「抗中」議題綁架選情。美軍為強化「拒止防禦」戰術，可能部署智能化無人武器裝備，在多個層面增加緊張和衝突升級風險。

報告並特別點出，台海風險中日本因素的特殊危險性。報告表示，中日在台灣問題上的矛盾正在迅速激化。高市早苗政權可能在諸多方面持續冒進，如派遣現任部長級官員「竄訪」台灣、邀請台灣前任或現任領導人訪日、出售或轉讓海警船隻、在官方文件中將台海問題與日本安全直接掛鉤等。

此外，報告還提及台海風險中的「第三方綁架」風險，強調需特別關注第三方或非國家行為體對台灣關鍵基礎設施發動網絡攻擊、「2027時間表」敘事以其他形式再次甚囂塵上，以及歐洲個別國家領導人以現任國家元首身分訪問台灣等。報告稱，這些事件雖為小概率，或將產生巨大衝擊。

報告列出的其餘九個風險依序為：中日關係結構性惡化與東北亞安全困局、中美科技產業鏈深度脫鉤與系統性圍堵、南海「準軍事化」對抗與「仲裁十周年」危機、全球經濟金融系統動盪與第二次「中國衝擊」、俄烏衝突「正反兩種情境」風險外溢、中歐經貿關係「安全化」制度升級、AI賦能網絡攻擊與關鍵基礎設施安全、海外利益保護與反恐形勢惡化、朝鮮半島核試驗與衝突危機。

北京清華大學戰略與安全研究中心發布「2026中國外部安全風險展望」，將「台海局勢持續緊張與多方介入」列為中國大陸面臨的十大核心風險之首。（圖／截自北京清華大學戰略與安全研究中心網站）
北京清華大學戰略與安全研究中心發布「2026中國外部安全風險展望」，將「台海局勢持續緊張與多方介入」列為中國大陸面臨的十大核心風險之首。（圖／截自北京清華大學戰略與安全研究中心網站）

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