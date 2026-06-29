快訊

曾是基隆2大明星國中…現負面新聞不斷 辜雅珍接掌校務盼「洗白」學校

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

貪污腐敗、不夠忠誠外 北京集中整治官員盲目蠻幹

中央社／ 台北29日電

華爾街日報報導，在貪污腐敗、（對習近平）不夠忠誠之外，北京近期集中整治的是「盲目蠻幹」的官員。隨著經濟放緩與債務攀高，中國領導人習近平正著手整頓那些試圖依靠虛浮項目和草率決策撈取政績的官員。

報導以江敦濤為例，指他2019年迅速晉升中共山東省淄博市委書記後雷厲風行，推動當地經濟從重工業向高端製造業和服務業轉型，同時透過舉債並引入民間投資為這些項目提供資金。

江敦濤主政期間，淄博經濟增長強勁，後來更成為中國超級熱門旅遊景點。官方媒體當時稱許，江敦濤的親商政策大膽且富有魄力，他也很快獲得了提拔。

但短短幾年之後，江敦濤的政治生涯戛然而止，中共批評他讓淄博背上了沉重的債務包袱。中共中央紀委今年4月通報江敦濤被開除黨籍和公職，稱他「急功近利，盲目蠻幹」。

在中國經濟高速增長的繁榮年代，此類項目本會贏得讚譽。但習近平在今年2月指出，這種做法是「勞民傷財」。這種風向的轉變也加劇了中國官場內部的惶恐與迷茫。

一些分析人士表示，中央政府發布了更寬鬆的經濟目標和更模糊的要求，例如實現「高質量發展」，這反而加劇了上述問題，導致官員們對如何落實習近平的政策更加心裡沒底。

由於上層喜怒不定、朝令夕改，中國一些地方官員的回應是推遲做出決策，等待上級給出更明確的行事訊號。另一些官員則盯住經濟增長等傳統指標，追求高調投資項目和「面子工程」，以此向上級邀功。

官方數據顯示，2025年中共有關部門懲處了近16萬人，涉及政策不作為、盲目蠻幹或弄虛作假等違紀行為，這一數字較2024年的總數增加了16%。

據指出，中共官員正試圖通過一場新的思想教育運動來闡明習近平的指示，包括舉辦研討會、實地考察和視察，強調黨員必須努力改善民生，而不是只顧保全個人的仕途。

此外，北京方面還向一些省級政府、國家機關、企業和大學，派遣了通常由退休高級官員帶隊的「中央指導組」，負責宣講習近平關於如何做一名盡責官員的理念。

北京 習近平 華爾街日報

延伸閱讀

解決中國消費不振 專家籲處理長期痛點

中共中社部副部長落馬 今年第36名被查「中管幹部」

中朝關係升級／北韓核地位成定局 北京重塑東北亞局勢

十五五難題盤點／身處變局 北京置身事外謀發展

相關新聞

20家日本實體遭制裁 陸外交部：遏制「新型軍國主義」妄動

大陸商務部今（29）日公告，將20家日本實體列入出口管制管控名單。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動，並稱相關措施僅針對少數日本實體及兩用物項，不影響中日正常經貿往來。

陸網紅桃機禁區偷拍 邱垂正：不允許藉來台交流竊密

近期，有媒體報導，有大陸網紅來台，在桃園機場禁攝區偷拍，並上傳影音平台，相關消息引起熱議。陸委會主委邱垂正29日對此表示，將依法追訴，政府不允許有人藉來台交流而有竊密行為。

陸智庫：台海緊張 是中國面臨的十大外部安全風險之首

北京清華大學戰略與安全研究中心27日發布「2026中國外部安全風險展望」報告指出，「台海局勢持續緊張與多方介入」是中國大陸當前面臨的十大核心風險之首。應警惕下半年台灣「九合一」選舉前後，民進黨可能操弄「抗中」議題綁架選情。

習近平會見白俄羅斯總統：中白關係進入歷史最好時期

大陸國家主席習近平今（29）日上午在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。習近平表示，中國和白俄羅斯是相互信任支持的真朋友、共同發展繁榮的好夥伴，也是全天候全面戰略夥伴；中白關係近年實現跨越式發展，進入歷史最好時期。

駁張榮恭說法 邱垂正：陸委會非國民黨附隨組織

第六屆海峽兩岸中山論壇28日在廣東省中山市舉行，國民黨副主席張榮恭率團參加。針對遭陸委會批評附和中共敘事，他表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。對此，陸委會主委邱垂正29日回應，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織。

【重磅快評】北京再制裁東京 不止「去軍事化」還要「去工業化」

北京再度出手制裁東京。大陸商務部發布2026年第27及28號公告，前者新增20家出口管控名單，其中包括防衛研究所、陸上裝備研究所、三菱電機防衛與太空技術、日鋼特機株式會社等。後者新增20家出口關注名單：包括三井E&S株式會社等公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。