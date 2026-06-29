貪污腐敗、不夠忠誠外 北京集中整治官員盲目蠻幹

據華爾街日報報導，在貪污腐敗、（對習近平）不夠忠誠之外，北京近期集中整治的是「盲目蠻幹」的官員。隨著經濟放緩與債務攀高，中國領導人習近平正著手整頓那些試圖依靠虛浮項目和草率決策撈取政績的官員。

報導以江敦濤為例，指他2019年迅速晉升中共山東省淄博市委書記後雷厲風行，推動當地經濟從重工業向高端製造業和服務業轉型，同時透過舉債並引入民間投資為這些項目提供資金。

江敦濤主政期間，淄博經濟增長強勁，後來更成為中國超級熱門旅遊景點。官方媒體當時稱許，江敦濤的親商政策大膽且富有魄力，他也很快獲得了提拔。

但短短幾年之後，江敦濤的政治生涯戛然而止，中共批評他讓淄博背上了沉重的債務包袱。中共中央紀委今年4月通報江敦濤被開除黨籍和公職，稱他「急功近利，盲目蠻幹」。

在中國經濟高速增長的繁榮年代，此類項目本會贏得讚譽。但習近平在今年2月指出，這種做法是「勞民傷財」。這種風向的轉變也加劇了中國官場內部的惶恐與迷茫。

一些分析人士表示，中央政府發布了更寬鬆的經濟目標和更模糊的要求，例如實現「高質量發展」，這反而加劇了上述問題，導致官員們對如何落實習近平的政策更加心裡沒底。

由於上層喜怒不定、朝令夕改，中國一些地方官員的回應是推遲做出決策，等待上級給出更明確的行事訊號。另一些官員則盯住經濟增長等傳統指標，追求高調投資項目和「面子工程」，以此向上級邀功。

官方數據顯示，2025年中共有關部門懲處了近16萬人，涉及政策不作為、盲目蠻幹或弄虛作假等違紀行為，這一數字較2024年的總數增加了16%。

據指出，中共官員正試圖通過一場新的思想教育運動來闡明習近平的指示，包括舉辦研討會、實地考察和視察，強調黨員必須努力改善民生，而不是只顧保全個人的仕途。

此外，北京方面還向一些省級政府、國家機關、企業和大學，派遣了通常由退休高級官員帶隊的「中央指導組」，負責宣講習近平關於如何做一名盡責官員的理念。