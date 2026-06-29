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習近平會見白俄羅斯總統：中白關係進入歷史最好時期

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
6月29日上午，大陸國家主席習近平（圖右）在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）
6月29日上午，大陸國家主席習近平（圖右）在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

大陸國家主席習近平今（29）日上午在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。習近平表示，中國和白俄羅斯是相互信任支持的真朋友、共同發展繁榮的好夥伴，也是全天候全面戰略夥伴；中白關係近年實現跨越式發展，進入歷史最好時期。

據大陸外交部官網消息，習近平指出，中白關係經受國際風雲考驗，雙方政治互信堅如磐石，高品質共建「一帶一路」成果豐碩，重點合作項目扎實推進，多邊協作富有成效。事實證明，深化中白全天候、全方位合作，順應歷史發展潮流，符合兩國人民根本利益。

習近平強調，中白要保持戰略溝通，推動雙邊關係在高水準上持續向前發展。中方支持白方維護國家主權、獨立和領土完整，走符合自身國情的發展道路，願繼續為白俄羅斯發展建設提供力所能及的幫助。

習近平並表示，兩國要調動各方面資源，推動「一帶一路」建設，豐富務實合作內涵。中方願同白方攜手共建人類命運共同體，踐行四大全球倡議，加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內的協調和配合，做動盪世界中的穩定力量。

據中方通稿，盧卡申科表示，完全贊同習近平主席對兩國關係的評價。中國是白俄羅斯全天候戰略夥伴，兩國務實合作全面深入，為白俄羅斯經濟社會發展提供重要支持。白方高度重視對華關係，期待同中方加強戰略溝通，拓展合作領域，推動兩國關係取得更大發展。

盧卡申科並稱，習近平主席提出四大全球倡議，推動熱點問題政治解決，為世界和平穩定繁榮作出貢獻。白方願同中方就國際和地區事務繼續保持密切協調，共同促進世界和地區和平、發展與穩定。

據白俄羅斯總統府官網消息，盧卡申科於28日抵達中國，並展開工作訪問。文章指，盧卡申科此次前往東亞與東南亞地區進行大型綜合訪問，中國是此行的第一站。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，白俄羅斯總統官方Telegram頻道「Pool Pervogo」發布消息稱，盧卡申科此次訪中重點是與習近平會晤。該頻道稱，兩國領導人會晤後共進「傳統家庭午宴」，並繼續會談，這種形式遠超一般外交禮儀，體現盧卡申科與習近平之間「特殊的私人信任」。

報導指，此次會晤是在中白持續保持聯繫的背景下進行。盧卡申科此前在向習近平祝賀生日時曾表示，期待與習近平舉行會晤，並希望兩國進一步發展互信對話。

盧卡申科上次訪華是在去年8月底至9月初，當時出席在天津舉行的上海合作組織峰會，以及北京天安門廣場閱兵式。盧卡申科去年6月也曾訪華。

習近平 白俄羅斯 北京

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