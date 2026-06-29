駁張榮恭說法 邱垂正：陸委會非國民黨附隨組織

第六屆海峽兩岸中山論壇28日在廣東省中山市舉行，國民黨副主席張榮恭率團參加。針對遭陸委會批評附和中共敘事，他表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。對此，陸委會主委邱垂正29日回應，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織。

立法院內政委員會29日繼續審查總預算，邱垂正出席並於會前接受媒體聯訪，針對張榮恭爭議言論，他表示，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織。陸委會是依據中華民國憲法及憲法增修條文、兩岸條例及其他相關法律來處理兩岸事務。

邱垂正接著說，我國政府致力於維護台海和平穩定的現狀，立場一貫的堅定，現在政策就是維持現狀。政府一直到現在都是不卑不亢、維持現狀，現階段兩岸關係沒有台獨的問題，只有被中共強制性統一的問題。基於此，他說，希望相關人等，不要去刻意挑動兩岸關係緊張的情勢，應該盡最大的努力來維護台海和平穩定的現狀。

張榮恭28日上午前往國民黨總理、國父孫中山故居參觀拜謁，在孫中山銅像前擺有花籃，緞帶上書寫「總理孫中山先生誕辰一百六十週年紀念」，落款「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。當天還有新黨副主席李勝峰、孫中山後人孫雅麗等人一同前往。

針對陸委會批評，張榮恭表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，因為陸委會代表「兩岸不是國與國關係」，陸委會的存在跟賴清德總統主張的「國與國關係」互相矛盾，原因在於民進黨要搞台獨，這對台灣、對台海和平是最危險的危害。

此外，由於今年適逢國父孫中山誕辰160周年，有台青在「海峽兩岸中山論壇」舉辦前，向孫中山銅像敬獻以「中國台灣」為主題的大型花牌。邱垂正指出，從獻花這件事來看，就已經是在矮化台灣，這當然也涉及統戰活動。對相關活動，政府鼓勵在對等尊嚴上進行健康有序的交流，而這些交流都有中共低價補助、招待，明顯有統戰嫌疑，讓台灣年輕人都聽到統戰敘事，看到安排好的相關景點，難免對大陸原貌產生誤解。

邱垂正呼籲，台灣的青年朋友赴陸交流，建議在學校就應該接受識讀大陸或是兩岸關係的課程，這樣去大陸就可以知道可能涉及統戰，以及完整的大陸真相是什麼。同時，他也呼籲青年朋友盡量避免前往去大陸有關統戰比較濃厚的活動，也希望各校能夠落實教育交流網站的提醒跟請假程序。他提醒，民眾赴陸要注意安全，避免人身安全意外，還是強調年輕朋友赴陸，應該要從事對等、尊嚴、健康有序的交流。