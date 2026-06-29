快訊

曾是基隆2大明星國中…現負面新聞不斷 辜雅珍接掌校務盼「洗白」學校

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

駁張榮恭說法 邱垂正：陸委會非國民黨附隨組織

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
針對遭陸委會批評附和中共敘事，國民黨副主席張榮恭表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。陸委會主委邱垂正29日在立法院回應，陸委會是我國政府機構，不是國民黨的附隨組織。記者謝守真／攝影
針對遭陸委會批評附和中共敘事，國民黨副主席張榮恭表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。陸委會主委邱垂正29日在立法院回應，陸委會是我國政府機構，不是國民黨的附隨組織。記者謝守真／攝影

第六屆海峽兩岸中山論壇28日在廣東省中山市舉行，國民黨副主席張榮恭率團參加。針對遭陸委會批評附和中共敘事，他表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。對此，陸委會主委邱垂正29日回應，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織。

立法院內政委員會29日繼續審查總預算，邱垂正出席並於會前接受媒體聯訪，針對張榮恭爭議言論，他表示，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織。陸委會是依據中華民國憲法及憲法增修條文、兩岸條例及其他相關法律來處理兩岸事務。

邱垂正接著說，我國政府致力於維護台海和平穩定的現狀，立場一貫的堅定，現在政策就是維持現狀。政府一直到現在都是不卑不亢、維持現狀，現階段兩岸關係沒有台獨的問題，只有被中共強制性統一的問題。基於此，他說，希望相關人等，不要去刻意挑動兩岸關係緊張的情勢，應該盡最大的努力來維護台海和平穩定的現狀。

張榮恭28日上午前往國民黨總理、國父孫中山故居參觀拜謁，在孫中山銅像前擺有花籃，緞帶上書寫「總理孫中山先生誕辰一百六十週年紀念」，落款「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。當天還有新黨副主席李勝峰、孫中山後人孫雅麗等人一同前往。

針對陸委會批評，張榮恭表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，因為陸委會代表「兩岸不是國與國關係」，陸委會的存在跟賴清德總統主張的「國與國關係」互相矛盾，原因在於民進黨要搞台獨，這對台灣、對台海和平是最危險的危害。

此外，由於今年適逢國父孫中山誕辰160周年，有台青在「海峽兩岸中山論壇」舉辦前，向孫中山銅像敬獻以「中國台灣」為主題的大型花牌。邱垂正指出，從獻花這件事來看，就已經是在矮化台灣，這當然也涉及統戰活動。對相關活動，政府鼓勵在對等尊嚴上進行健康有序的交流，而這些交流都有中共低價補助、招待，明顯有統戰嫌疑，讓台灣年輕人都聽到統戰敘事，看到安排好的相關景點，難免對大陸原貌產生誤解。

邱垂正呼籲，台灣的青年朋友赴陸交流，建議在學校就應該接受識讀大陸或是兩岸關係的課程，這樣去大陸就可以知道可能涉及統戰，以及完整的大陸真相是什麼。同時，他也呼籲青年朋友盡量避免前往去大陸有關統戰比較濃厚的活動，也希望各校能夠落實教育交流網站的提醒跟請假程序。他提醒，民眾赴陸要注意安全，避免人身安全意外，還是強調年輕朋友赴陸，應該要從事對等、尊嚴、健康有序的交流。

圖為陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影
圖為陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影

張榮恭 邱垂正 陸委會

延伸閱讀

邱垂正：陸委會不是國民黨附隨組織 現階段任務是維持兩岸現狀

張榮恭回擊陸委會「兩岸非國與國」

張榮恭：陸委會的存在 就是呼應國民黨的兩岸敘事

兩岸中山論壇開幕 陸國台辦副主任：孫中山堅定維護「國家統一」

相關新聞

陸網紅桃機禁區偷拍 邱垂正：不允許藉來台交流竊密

近期，有媒體報導，有大陸網紅來台，在桃園機場禁攝區偷拍，並上傳影音平台，相關消息引起熱議。陸委會主委邱垂正29日對此表示，將依法追訴，政府不允許有人藉來台交流而有竊密行為。

陸智庫：台海緊張 是中國面臨的十大外部安全風險之首

北京清華大學戰略與安全研究中心27日發布「2026中國外部安全風險展望」報告指出，「台海局勢持續緊張與多方介入」是中國大陸當前面臨的十大核心風險之首。應警惕下半年台灣「九合一」選舉前後，民進黨可能操弄「抗中」議題綁架選情。

習近平會見白俄羅斯總統：中白關係進入歷史最好時期

大陸國家主席習近平今（29）日上午在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。習近平表示，中國和白俄羅斯是相互信任支持的真朋友、共同發展繁榮的好夥伴，也是全天候全面戰略夥伴；中白關係近年實現跨越式發展，進入歷史最好時期。

駁張榮恭說法 邱垂正：陸委會非國民黨附隨組織

第六屆海峽兩岸中山論壇28日在廣東省中山市舉行，國民黨副主席張榮恭率團參加。針對遭陸委會批評附和中共敘事，他表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。對此，陸委會主委邱垂正29日回應，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織。

【重磅快評】北京再制裁東京 不止「去軍事化」還要「去工業化」

北京再度出手制裁東京。大陸商務部發布2026年第27及28號公告，前者新增20家出口管控名單，其中包括防衛研究所、陸上裝備研究所、三菱電機防衛與太空技術、日鋼特機株式會社等。後者新增20家出口關注名單：包括三井E&S株式會社等公司。

東風26「裸彈」畫面首曝光 打擊範圍覆蓋第2島鏈

中國解放軍火箭軍將於7月1日迎來成立60周年，官方近期透過央視公開多款現役主力導彈，其中最受關注的是首度曝光東風26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。與過去多半以儲存在發射筒內、搭載於運輸起豎發射一體車（TEL）上的形式亮相不同，此次畫面完整呈現導彈本體、豎起、點火發射及發射車快速轉移等作業流程，不僅展現火箭軍快速反應與高機動部署能力，也藉此凸顯其戰場生存與持續作戰能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。