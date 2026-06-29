【重磅快評】北京再制裁東京 不止「去軍事化」還要「去工業化」

北京再度出手制裁東京。大陸商務部發布2026年第27及28號公告，前者新增20家出口管控名單，其中包括防衛研究所、陸上裝備研究所、三菱電機防衛與太空技術、日鋼特機株式會社等。後者新增20家出口關注名單：包括三井E&S株式會社等公司。

這已是中國大陸對日本的軍工實體進行的第二次制裁。上一次是2月24日同日發布的第11、12號公告。其中，11號公告也是管控名單，涉及三菱造船、川崎重工航空宇宙系統、IHI太空等20家單位，12號是關注名單，針對斯巴魯株式會社、東京科學大學、三菱材料等20家機構。

這兩次的管控措施完全相同，亦即對新增管控名單實體實施全面禁止出口及轉移；而對新增的關注名單實體，則實施嚴格的單項許可審查及最終用途審查。

大陸商務部發言人也再度出面發表談話，詮釋這次制裁措施的目的：是制止日本「再軍事化」和「擁核企圖」。

他表示，遺憾的是，一段時間以來，日方不思悔改，反而在錯誤的道路上愈走愈遠，加緊推動「新型軍國主義」步伐，加速「再軍事化」，部署進攻性武器，在境外發射進攻型導彈。

商務部並非無的放矢。從2月到6月，日本已做出多項再軍事化的舉措。例如，就在2月24日大陸商務部制裁措施公布同一天，日本防衛大臣小泉進次郎就在國會確認，將於2030財年內在距離台灣東北海岸僅110公里的與那國島部署03式中程地對空導彈。

又例如，4月21日，高市早苗的內閣會議和國家安全保障會議（NSC）上對「防衛裝備轉移三原則」及其運用指針進行修改，廢除成品出口僅限非戰鬥目的的「5類」規定，原則上允許出口具有殺傷能力的武器。

而到了6月9日，執政的自民黨召開總務會議，通過了為修訂《國家安全保障戰略》等3項安保相關文件，並向政府提出的建議草案。

草案多項大幅躍進的再軍事化措施主張，包括「進一步強化防區外防衛能力與反擊能力」、「確保必要且充分的導彈數量及提升射程等導彈性能」，構建「可搭載垂直發射系統、發射長射程導彈的潛艇」；以及打造「包含太空、網絡、電磁波領域在內的全領域統合作戰能力」；以及「5年以內成就防衛力的轉變」等。

6月26日，日本參議院全體會議通過新版《防衛省設置法》，其中將日本航空自衛隊改編為「航空宇宙自衛隊」，也就是為因應未來可能的太空戰爭，將部隊名單率先改制，不只是延伸到太空，甚而是「宇宙」。而航空自衛隊早在3月28日，就已在東京都的府中基地舉行了「宇宙作戰團」成立儀式，並將原有的人數從310人在今年內擴充到880人。

日本的這一系列舉措，只是日本屬於極右派當政的高市內閣不顧一切的恣意而為嗎？當然不是。這是美國在戰略收縮的框架下，美軍將逐步退守到第二島鏈甚至是第三島鏈，有意識地讓日本擴充其軍力，以填補它撤離後必然出現的真空。

北京當然迅速拿捏到華盛頓的這層堪稱陽謀的心思，於是也就毫無顧忌地從年初起，回敬日本多輪的制裁措施。

美國在伊朗戰爭失利後，已更加意識到自己過於傳統而昂貴的武器系統與投射能力，已難在以廉價生產的飛彈與無人機為主的新型戰爭模式中取勝，而在西太平洋與擁有最完備工業體系的中國進行一場決戰，更是完全缺乏任何真實的意義。於是擴充日本的軍力讓它充當第一線抗中的角色，就成了一個誘人的選項。

但美國並未考量的是，日本是一個從未進行過徹底的戰爭反思與戰爭追責的前軍國主義國家，它的再軍事化不但不一定會繼續安心當一個聽令於美國的僕從國家角色，反而可能成為反噬美國的麻煩。美國勢必不會忘記，對於日本，在它的深層意識裡，日本是唯一遭受過核爆的「受害者」，而美國就是那個投彈的元凶。

北京自然也捕捉到美國這一擔憂遭到報復的恐懼，於是在表述制裁日本的目的時，自動地在制止其「再軍事化」之外，也加上了是要制止其「擁核企圖」。

眾所周知，目前日本討論修改「無核三原則」，仍只觸及「不引進」核武器這一項，至於修改「不生產」核武，仍然是日本社會的高度禁忌。但北京加上了制止其「擁核企圖」的條件時，就可以堵上美國的嘴，讓華盛頓對這些嚴厲的制裁措施難以置喙。

然而，北京自年初開始的制裁措施，並不止於軍工企業，而是全面管制。1月6日公布的軍民兩用物項管控，它總共涉及了1031項產品，其中不只是涉及門得列夫「元素周期表」的稀土、稀散金屬及特種材料，還包括電子與半導體等晶片、技術，核與化工品及材料、以及包括無人機在內的航空航天與裝備與組件等。

換句話說，為了應對日本的「再軍事化」，北京的戰略目的其實不是只對日本「去軍事化」，而是進一步「去工業化」。是用一手術刀，一點一滴地為日本的工業挑掉它的筋絡；或更貼切地說，是在阻斷日本工業攝取所需的一切蛋白質與維生素，讓它逐步萎縮而凋零。這是一場無煙硝的戰爭，指望不用真地動武，就讓日本失去抗衡中國的底氣。

表面上，中國只是要高市早苗收回台灣有事即日本有事的言論，但實際上，北京可能更歡迎日本拒絕屈服的強硬姿態，因為日本愈強硬，它套在日本脖子上絞殺的繩索就可以勒得更緊。

目前仍然難以斷定北京的策略能否奏效。畢竟兩用物項除了稀土以及日前傳出的鎢粉是被中國大陸高度壟斷外，日本恐怕還是能找到相應的替代品。但日本失去中國的供應鏈後，將因成本上升進一步壓縮其工業利潤，在日幣匯率如今正在不斷探底的趨勢下，日本的前景恐將在「再軍事化」的奢想中，反而斷送了復興的希望。