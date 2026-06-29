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影／沒有台獨問題 邱垂正：政府政策是不卑不亢維持現狀

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法院內政委員會下午審查陸委會、海基會預算，海基會董事長蘇嘉全（左）、陸委會主委邱垂正（右）、海基會秘書長羅文嘉出席（中）。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會下午審查陸委會、海基會預算，海基會董事長蘇嘉全（左）、陸委會主委邱垂正（右）、海基會秘書長羅文嘉出席（中）。記者邱德祥／攝影

立法院內政委員會下午審查陸委會、海基會預算，陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全、秘書長羅文嘉出席。邱垂正在會前受訪就兩岸關係表示，政府致力於維護台海和平穩定的現狀，沒有台獨的問題，只有被中共強制性統一的問題。

邱垂正表示，陸委會是我國政府的機，我們是依據我們的中華民國憲法以及憲法增修條文、兩岸條例及其他相關法律，處理兩岸事務，政府致力於維護台海和平穩定的現狀，一貫的堅定的政策就是維持現狀，一直到現在都是不卑不亢維持現狀，現階段的兩岸關係，沒有台獨的問題，只有被中共強制性統一的問題。所以也希望相關人等不要去刻意挑動兩岸關係緊張的情勢，應該盡最大的努力來維護台海和平穩定的現狀。

邱垂正說，陸委會也經常呼籲國人同胞參加兩岸的交流，政府是鼓勵在對等尊嚴來進行健康有序的交流，像有些交流都有中共用低價補助或者是招待，中國大陸並不會對他的人民有這樣的優惠，用這麼低價落地招待或是全額補助，這就明顯有統戰的嫌疑，讓我們台灣的年輕人都聽到他統戰的敘事，都看到他安排好的這些相關的景點，難免對中國大陸的原貌產生了誤解。

邱垂正呼籲青年朋友赴陸交流，建議在學校就應該接受一些識讀中國大陸或者兩岸關係的課程，這樣的話，去到中國大陸就可以知道可能有涉及到統戰的本質，才能夠瞭解完整的中國大陸真相是什麼，也呼籲青年朋友盡量避免前往去中國大陸有關統戰比較濃厚的活動，也希望各校也能夠落實教育交流網站的這些提醒跟請假的程序，赴陸要注意安全，避免有人身安全的意外。

立法院內政委員會下午審查陸委會、海基會預算，陸委會主委邱垂正出席前受訪。記者邱德祥／攝影
立法院內政委員會下午審查陸委會、海基會預算，陸委會主委邱垂正出席前受訪。記者邱德祥／攝影

台獨 邱垂正 海基會

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