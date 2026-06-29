聽新聞
0:00 / 0:00
陸南部戰區南海例行巡航 批菲拉攏「域外國家」攪局
大陸解放軍南部戰區29日表示，南部戰區上周末組織海空力量在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海、破壞地區和平穩定。
據南部戰區微信公眾號消息，南部戰區新聞發言人、海軍大校翟士臣表示，6月27日至28日，中國人民解放軍南部戰區組織海空力量位南海海域進行例行巡航。
翟士臣稱，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。
根據菲律賓國家電視台PTVph（People's Television Network）報導，菲律賓與美國6月27、28日於「西菲律賓海」（West Philippine Sea）舉行為期兩天的兩國第16次海上合作行動。
報導稱，菲美展開海上合作行動期間，中國軍艦和三艘中國海警船曾出現在附近海域，但並未干擾菲美演習。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。