陸南部戰區南海例行巡航 批菲拉攏「域外國家」攪局

一架小型飛機26日撞上北京最高建築中信大廈「中國尊」後墜毀，外界高度關注，北京市被指因此迎來「最嚴禁空令」。但此禁令恐怕不只局限北京，似乎將擴大全中國，有媒體聯絡全中國多間飛行俱樂部，獲悉除應急救援外，全國通用航空業務暫已全面停飛。此外，失事小飛機所屬的東時雙悅通航公司，在「大眾點評」已顯示暫停營業，媒體多次致電均無人接聽。

2026-06-29 14:26