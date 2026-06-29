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陸南部戰區南海例行巡航 批菲拉攏「域外國家」攪局

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
菲律賓與美國6月27、28日於西菲律賓海舉行海上合作行動，解放軍南部戰區稱，同一時間也組織海空力量在南海海域進行例行巡航。（圖／取自PTVph X帳號）
菲律賓與美國6月27、28日於西菲律賓海舉行海上合作行動，解放軍南部戰區稱，同一時間也組織海空力量在南海海域進行例行巡航。（圖／取自PTVph X帳號）

大陸解放軍南部戰區29日表示，南部戰區上周末組織海空力量在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海、破壞地區和平穩定。

據南部戰區微信公眾號消息，南部戰區新聞發言人、海軍大校翟士臣表示，6月27日至28日，中國人民解放軍南部戰區組織海空力量位南海海域進行例行巡航。

翟士臣稱，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護地區和平穩定。

根據菲律賓國家電視台PTVph（People's Television Network）報導，菲律賓與美國6月27、28日於「西菲律賓海」（West Philippine Sea）舉行為期兩天的兩國第16次海上合作行動。

報導稱，菲美展開海上合作行動期間，中國軍艦和三艘中國海警船曾出現在附近海域，但並未干擾菲美演習。

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