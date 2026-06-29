藏維代表籲施壓北京廢新法 批抹除少數民族文化與認同

西藏與維吾爾族代表上週在聯合國（UN）一場會議中呼籲各國向中國施壓，要求廢除即將生效的「民族團結進步促進法」，並指這項法律意在抹除少數民族的文化與身分認同。

法新社報導，民族團結進步促進法即將於7月1日上路，該法列明組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，將依法追究法律責任。

然而，維權倡議人士指控，該法旨在為北京長期推動中國境內少數民族強制同化政策提供法律依據。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）本月稍早在日內瓦向聯合國人權理事會發表談話時，呼籲「廢除這項法律」，並警告該法有「進一步限制語言、教育、宗教信仰、文化、言論及集會自由」的風險。

西藏與維吾爾族代表在本月26日舉行的人權理事會場邊會議中嚴厲批評，中國正將他們的文化、宗教和語言認同視為犯罪。

●文化種族滅絕

西藏流亡政府駐日內瓦代表赤列曲吉（ThinlayChukki）在會中表示，這項法律使西藏人「在法律上已不再被允許作為西藏人存在」，並警告這形同「文化種族滅絕」。

她告訴法新社：「這道法律正以立法方式，抹除西藏人的身分認同、西藏文化與西藏語言。」

中國政府近年要求包括西藏在內等部分少數民族聚居地，以普通話作為教學語言。

赤列曲吉表示，新法等同將現行制度合法化，包括強制將西藏兒童送入寄宿學校，使他們「被迫接受普通話教育及漢族文化」。

維權人士指出，新疆也設有類似的寄宿學校制度。聯合國曾警告，中國針對維吾爾族和其他穆斯林少數群體採取的政策可能構成危害人類罪，但中方堅決否認。

國際聲援西藏運動（International Campaign forTibet）成員布瓊次仁（Bhuchung Tsering）批評，這是「針對年幼一代、切斷他們與自身文化連結的險惡手段」。

他在會前接受記者訪問時說，有不少案例顯示，西藏孩童「已經無法與自己的父母正常交談」。

他還說，法律中有兩項條文，一項要求家長「向子女灌輸新的身分認同」，另一項則鼓勵民眾檢舉未遵守法律者。

布瓊次仁說：「如果把這兩條放在一起看，幾乎等於迫使孩子檢舉自己的父母。」

●跨國打壓

西藏與維吾爾族代表呼籲與會外交官及聯合國敦促中國撤回這項法律，並指出其中一項條文規定，中國境外的個人及組織也可能因違反該法而須承擔法律責任。

維權人士警告，這可能導致「中國進一步利用跨國打壓手段，對付海外異議人士、維權人士及人權捍衛者」。