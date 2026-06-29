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張榮恭赴對岸參加中山論壇 陸委會：附和中共宣傳
針對中國國民黨副主席張榮恭昨天參加在廣東省中山市舉行的「第6屆海峽兩岸中山論壇」及相關說法，陸委會今天回應，張榮恭花很多時間參加對岸的統戰活動，附和中共宣傳，國人自有公評。
綜合媒體報導，今年是孫中山誕辰160週年，張榮恭28日除參加陸方舉辦的「第6屆海峽兩岸中山論壇」外，當天並前往孫中山故居參觀。
根據報導，張榮恭在受訪時說，陸委會本身的存在就是呼應著國民黨對兩岸關係的敘事，兩岸並不是國與國關係。今天陸委會的存在和總統賴清德主張的「國與國關係」互相矛盾，原因在於「民進黨搞台獨」，這對台灣、對台海和平是最危險的危害。
張榮恭還說，孫中山1894年建立興中會的意義在於「振興中華」，與當今大陸提倡「中華民族偉大復興」用意是一致的。
他並指稱，兩岸關係現在面臨比較複雜嚴重的狀態，要共同攜手維護台海的和平穩定，國民黨願意在「堅持九二共識、反對台獨」的基礎上，和兩岸各界人士共同促進兩岸關係和平發展。
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