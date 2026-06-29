日媒：中國海警在台灣東海域常態航行 鮮明對抗日菲

共同社報導，多艘中國海警船6月間已在與那國島以南、台灣以東的日本專屬經濟區（EEZ）「常態化航行」，且開始為中國科研船及其他公務船護航。報導提到，這顯示中方對日本與菲律賓將該海域作為「海域劃界談判」對象，擺出了「鮮明的對抗姿態」。

報導並表示，中方的上述動態已獲得日本政府的確認。而這一海域由於位在台灣以東，中國一貫聲稱擁有「管轄權」，但實際行使權力則極為罕見，且中國海警局已納入中國中央軍委（實為中共中央軍委）指揮。

這則報導提到，因應中方的行動，日本政府已派遣海上保安廳的巡邏船和固定翼飛機前往這一海域，加強對中國海警船的監視。在中國開始行使管轄權之下，日中關係恐將進一步惡化。

報導指出，上述中國海警船等中方船隻的動向，是由專門分析地理空間情報的企業ingeniSPACE（台北）與日本現代中國研究學者、同志社大學副教授毛利亞樹，共同使用船舶自動識別系統（AIS）數據分析得出。

報導說，5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）就啟動海域劃界談判達成共識後，中國海警局就持續派遣海警船在台灣以東的這一海域航行。

綜合日媒先前報導，6月3日就有2艘中國海警船進入這一海域，並聲稱該區域是「中國管轄海域」，也是中國海警首次主張該區域管轄權。