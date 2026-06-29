ECFA簽署16年 陸委會：兩岸經貿出現結構性改變

針對ECFA簽署滿16年，陸委會今天表示，2025年ECFA早收貨品輸陸出口金額已降至131億美元，且兩岸經貿出現結構性改變，政府持續提升台灣經貿安全、韌性及競爭力。

陸委會今天指出，近年陸方基於政治意圖，以貿易壁壘調查，對台進行經貿施壓脅迫，包括2023年12月15日片面認定台灣構成貿易壁壘、2023年12月21日及2024年5月31日陸續公告中止共計146項ECFA貨品適用優惠關稅等作為，明顯是以兩岸經貿措施作為政治籌碼、經濟施壓及貿易武器化的工具，企圖脅迫台灣接受陸方政治主張，政策說斷就斷，嚴重損害兩岸企業及人民利益。

陸委會表示，根據統計，2025年ECFA早收貨品輸陸出口金額已降至131億美元，占台灣對陸總出口比重由2016年的26.3%降至2025年的13.1%，創ECFA生效後新低。

台灣對中國大陸（含香港）出口占比已逐年下降，從2020年的43.9%，降至2025年的26.6%；台商赴陸投資金額占整體對外投資比重也由2010年最高峰83.8%，逐年降低至2025年的3.8 %及2026年前5個月的0.9%，顯示近年受國際地緣政治變局、美中戰略發展、中國大陸經濟下行及投資環境惡化、中共對台經濟脅迫等影響，兩岸經貿已出現結構性改變。

陸委會表示，2025年台灣經濟成長率逾8%，人均GDP達3.9萬美元，創近年來新高，顯示在國際政經局勢快速變化、全球供應鏈重組下，台灣經濟仍展現強勁成長動能。

陸委會最後說，政府基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，持續推動台商回台投資方案，強化多元布局，對外積極推展雙邊及區域經貿相關合作等作為，以強化台灣產業及經貿安全韌性及競爭力，降低對中國大陸經貿依賴及政經風險。