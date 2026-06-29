快訊

隨口跟浪貓說「有空來我家玩」貓媽真的冒著暴雨來託孤..女子感動全收編

駕艙機車明開放上路！不用兩段式左轉 但禁行淡江大橋、機車專用道

陸籍網紅偷拍桃機禁攝區還上傳 移民署：2年不可來台

聽新聞
0:00 / 0:00

ECFA簽署16年 陸委會：兩岸經貿出現結構性改變

中央社／ 台北29日電

針對ECFA簽署滿16年，陸委會今天表示，2025年ECFA早收貨品輸陸出口金額已降至131億美元，且兩岸經貿出現結構性改變，政府持續提升台灣經貿安全、韌性及競爭力。

陸委會今天指出，近年陸方基於政治意圖，以貿易壁壘調查，對台進行經貿施壓脅迫，包括2023年12月15日片面認定台灣構成貿易壁壘、2023年12月21日及2024年5月31日陸續公告中止共計146項ECFA貨品適用優惠關稅等作為，明顯是以兩岸經貿措施作為政治籌碼、經濟施壓及貿易武器化的工具，企圖脅迫台灣接受陸方政治主張，政策說斷就斷，嚴重損害兩岸企業及人民利益。

陸委會表示，根據統計，2025年ECFA早收貨品輸陸出口金額已降至131億美元，占台灣對陸總出口比重由2016年的26.3%降至2025年的13.1%，創ECFA生效後新低。

台灣對中國大陸（含香港）出口占比已逐年下降，從2020年的43.9%，降至2025年的26.6%；台商赴陸投資金額占整體對外投資比重也由2010年最高峰83.8%，逐年降低至2025年的3.8 %及2026年前5個月的0.9%，顯示近年受國際地緣政治變局、美中戰略發展、中國大陸經濟下行及投資環境惡化、中共對台經濟脅迫等影響，兩岸經貿已出現結構性改變。

陸委會表示，2025年台灣經濟成長率逾8%，人均GDP達3.9萬美元，創近年來新高，顯示在國際政經局勢快速變化、全球供應鏈重組下，台灣經濟仍展現強勁成長動能。

陸委會最後說，政府基於「台灣優先」及「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，持續推動台商回台投資方案，強化多元布局，對外積極推展雙邊及區域經貿相關合作等作為，以強化台灣產業及經貿安全韌性及競爭力，降低對中國大陸經貿依賴及政經風險。

ECFA 陸委會 兩岸

延伸閱讀

ECFA簽署16週年 去一中市場迷思後台灣經濟迎榮景

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

劉大年／台美經貿關係新考驗

台股續攻新高峰有底氣 布局 AI 相關台股 ETF 掌握長線行情

相關新聞

ECFA簽署滿16年 陸委會：兩岸經貿已出現結構性改變

「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）今（29）日簽署滿16年。陸委會表示，近年陸方基於政治意圖，透過中止ECFA部分貨品優惠關稅等方式對台經貿施壓；但統計顯示，台灣對大陸出口與投資比重持續下降，兩岸經貿已出現結構性改變。

香港回歸29周年將至 解放軍南寧艦、衡陽艦將訪港5天

在香港主權移交大陸29周年前，大陸國防部29日宣布，解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的艦艇編隊，將於7月2日至6日訪問香港，並舉辦開放參觀及文化交流活動。

歐對陸經貿施壓升溫 官媒：中方有能力應對關係滑向冰點

大陸商務部長王文濤預計29、30日赴布魯塞爾，會晤歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），以處理中歐貿易摩擦。針對歐盟近期接連針對大陸經貿議題釋出強硬訊號，大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文警告，若歐方把談判當成走過場，中方有能力應對中歐經貿關係進一步惡化，甚至滑向冰點的局面。

陸海警船在日本EEZ護航科考船 日媒：罕見行使「管轄權」

大陸海警船6月在沖繩縣與那國島以南、日本專屬經濟區（EEZ）常態化航行，並開始為大陸科考船與公務船護航。日媒指出，該海域位於台灣以東，大陸實際行使「管轄權」極為罕見，恐使日中關係進一步惡化。

中共重回寡頭政治？學者：看三要素

中共政治演變是外界關注中國大陸發展的焦點，學者吳國光認為，在後習近平時代，有三大因素決定中共是否重回寡頭政治。

輕航機撞「中國尊」 北京祭最嚴禁空令

一架小型飛機廿六日撞上北京最高建築中信大廈（又稱中國尊）後墜毀，引起高度關注。港媒報導，事件發生後，大陸民航業界形容北京將迎來「最嚴禁空令」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。