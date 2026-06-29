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香港回歸29周年將至 解放軍南寧艦、衡陽艦將訪港5天

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
圖為2017年6月，共軍導彈護衛艦衡陽艦訪問澳洲雪梨資料照。（中新社）
圖為2017年6月，共軍導彈護衛艦衡陽艦訪問澳洲雪梨資料照。（中新社）

在香港主權移交大陸29周年前，大陸國防部29日宣布，解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的艦艇編隊，將於7月2日至6日訪問香港，並舉辦開放參觀及文化交流活動。

香港主權移交紀念日（香港回歸紀念日）為每年7月1日。英國在1997年7月1日正式結束對香港長達155年的殖民統治，將主權移交給中國大陸，並成立香港特別行政區。

據大陸國防部微信公眾號「國防部發布」29日一早消息，由南寧艦和衡陽艦組成的海軍艦艇編隊，將於7月2日至6日赴香港，組織系列開放參觀和文化交流活動。

文章稱，此次活動旨在「讓香港澳門同胞更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設發展情況」。

公開資料顯示，南寧艦舷號162，是解放軍052D型導彈驅逐艦第17號艦，2021年4月12日入役，屬052D加長版第4艘，滿載排水量約7500噸。

該艦配備H/LJG-346A型有源相控陣雷達、8組8單元通用垂直發射系統、24聯裝HQ-10導彈發射裝置、H/PJ-45A型單管130毫米艦炮、H/PJ-11型11管30毫米艦炮，以及3聯裝7424型324毫米魚雷發射器等裝備。南寧艦2023年1月曾與其他艦艇組成聯合艦隊，赴亞丁灣海域執行護航任務。

另，衡陽艦舷號568，是054A型導彈護衛艦第4艘，2008年6月30日入役，滿載排水量約4000噸。

該艦配備H/LJQ-366型超視距對海搜索雷達、H/LJQ-382型三坐標對空搜索雷達、4聯裝YJ-83J反艦導彈、8單元H/AKJ-16型垂直發射系統、H/PJ-26型單管76毫米隱身艦炮，以及H/PJ-12型7管30毫米艦炮等武器系統。衡陽艦於2009年12月參加亞丁灣護航行動。

解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的艦艇編隊，將於7月2日至6日訪問香港，並舉辦開放參觀及文化交流活動。圖為南寧艦資料照。（新華社）
解放軍海軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦組成的艦艇編隊，將於7月2日至6日訪問香港，並舉辦開放參觀及文化交流活動。圖為南寧艦資料照。（新華社）

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