北京撞機事件背後三大疑點：飛行員、動機、禁區

北京發生於26日傍晚的輕型飛機撞擊中信大廈（中國尊）事件，雖然中國官方隔日已經發布了消息，但仍不能解答三個疑問：輕型飛機的飛行員是誰？他的動機是什麼？以及一架輕型飛機如何穿越北京中央禁區的重重羅網？

英國BBC中文網報導，關於這架雙座位、單發動機輕型運動飛機的駕駛，中國官方通報只說了一句話：「飛機上只有飛行員一人，當場死亡。」沒有提及該駕駛的性別、年齡、姓名。

但有一個名字，在事發當天就已經在網上傳開：「劉俊華」。英國金融時報指出，事發當天深夜，該架飛機起飛的飛行學校，有數名黑衣人員在停車場內搜查一輛黑色休旅車，而公開紀錄顯示，該車的註冊車主名叫劉俊華。

「劉俊華」這個名字，在事發當天很快就在社群媒體上傳開，並被指與撞擊事故有關。公開資料顯示，中信集團旗下的中信銀行子公司中信理財，恰好有一名女性管理人員也叫劉俊華。

但在事發次日，中信理財的微信公眾號上發布了一篇文章，文中特別提及，「2026年6月27日，信銀理財專戶投資條線總經理劉俊華分享企業發展思路，深度解讀公司依託文化建設賦能業務提質升級的實踐路徑與落地成效。」因此，此劉俊華與彼劉俊華是否為同一人，仍然無解。

其次為核心疑點，這架撞上「中國尊」的輕型飛機，究竟是蓄意或是誤撞？FlightRadar24.com 是受全球廣泛使用的航班追蹤平台之一，其發言人佩切尼克（Ian Petchenik）對紐約時報表示，涉事飛機「通常用於北京以東的飛行員訓練」，而當天的飛行「反常」。當被問及這是意外還是蓄意時，佩切尼克說：「我認為目前不能排除任何可能。」

香港明報則引述航空愛好者估計，飛行員可能擅自關閉了飛機電台。同時，事發區域沒有目視航圖，飛行員可能以京秦高速作為目視參考地標，從通州一路飛至中國尊。但目前並沒有直接證據可以回答這個問題。

根據中國一個飛行學習網，該架阿若拉SA60L是一架操控簡單的輕型飛機，但它是單引擎飛機，在通航領域，單發飛機的發動機故障在低空幾乎無法處置，飛行員可選擇的餘地極為有限。而飛行員失能，比如心臟驟停、一氧化碳中毒等，在輕型飛機事故中並不罕見，飛機可能維持原有航向繼續飛行，直到撞上障礙物。

此外，這起事件雖無法與2001年美國「九一一」相提並論。但這件事的不可思議程度，並不遜色：在全中國空域管制最嚴的城市中心，在距離中南海僅6公里、北京最高的建築物上，一架小飛機穿城而過，撞上了北京最具標誌性的高樓。

北京的上空，不是想飛就能飛。中國民航界熟知的一個詞是「北京大拐彎」。從北京首都機場或大興機場起降的民航班機，都要在空中做一個近90度的轉向，刻意避開北京市區上空。北京城區上空是禁飛區，這一點寫在中國每一本航空管制手冊裡。

今年5月起，管控進一步收緊：北京全面禁止銷售無人機，禁止將無人機及其零部件帶入北京，所有室外飛行必須取得許可。連風箏和孔明燈都在禁止之列。換言之，北京的天空不僅對飛機關閉，對一切能飛的器物關閉。

據指出，這架飛機恰好命中了各國空域安全的一個公認難題：「低慢小」。飛行高度1000公尺以下、時速200公里以下、雷達反射面積2平方公尺以下，傳統雷達很難捕捉。阿若拉SA60L正好三個條件全部滿足。